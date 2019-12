So erstellen Sie Datei-Verknüpfungen am Mac

Warum sollte man Verknüpfungen am Mac erstellen?

In einigen Fällen wird eine Datei in mehreren Ordnern Ihres Mac-Computers benötigt. Natürlich könnte man sie einfach beliebig oft kopieren, aber dadurch kann gerade bei größeren Dateien Ihr Mac schnell zugemüllt werden. Weniger speicherintensiv ist dagegen ein Verweis beziehungsweise eine Verknüpfung oder Alias. Übrigens letztere Bezeichnung verwendet Apple offiziell für die verknüpften Dateien. Das Erstellen von Verknüpfungen am Mac hat den Nebeneffekt, dass Sie keine Dateien aus bestehenden Ordnerstrukturen nehmen müssen, um sie beispielsweise in einem anderen Projekt zu verwenden. Ihre Ordnung bleibt erhalten.

Wie erstelle ich Verknüpfungen am Mac?

Im Prinzip ist die Erstellung am Mac sehr simpel – jedenfalls, wenn man den richtigen Shortcut kennt. Denn anders als an einem Windows-PC führt das Kontextmenü diese Funktion scheinbar nicht auf, da diese unter anderem Namen bezeichnet ist. Mit einem Rechtsklick auf die Datei und wird das Kontextmenü geöffnet. Hier wählen Sie nun „Alias erzeugen“ aus.

Man kann auch eine Verknüpfung auch über die Menüleiste erstellen. Dazu wählt man wieder erst die Originaldatei aus und klickt dann in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Ablage > Alias erzeugen“. Oder man wählt die selbe Option über das Kontextmenü aus, das bei einem Rechtsklick auf die Originaldatei erscheint.

Neben dem Icon der erstellten Datei sieht man einen kleinen Pfeil. Dieser zeigt die Verknüpfung an. Lässt man sich nun über das Kontextmenü „Informationen" anzeigen, sieht man den Pfad zur Originaldatei. Besonders bemerkenswert an dieser Verbindung zwischen den Dateien ist, dass sich der Pfad automatisch ändert, sobald die Originaldatei verschoben wird.

