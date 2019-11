Erinnerungen: So passen Sie Listen an und gruppieren sie am Mac

Liste in Erinnerungen anpassen

Die Erinnerungen-App erstrahlt in einem neuen Design und gibt Ihnen damit auch neue Möglichkeiten für individuelle Anpassungen Ihrer Listen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Liste und wählen Sie „Informationen einblenden“ aus. Hier können Sie den Namen ändern und links daneben das Icon ändern. Sie können zwischen 60 Symbolen und 12 Farben auswählen, um den Inhalt der Liste direkt erkenntlich zu machen

Erinnerungen gruppieren

Eine gute Organisation macht Vieles einfacher. In der neuen Erinnerungen-App haben Sie daher die Möglichkeit Ordner beziehungsweise Gruppen anzulegen, um etwa für den kommenden Urlaub mehrere Listen in eine ordentliche Struktur zu bringen. Wählen Sie die Listen aus der Seitenleiste aus. Halten Sie dazu die Befehlstaste [cmd] gedrückt. Danach klicken Sie in der Menüleiste auf „Ablage > Neue Gruppe“. Geben Sie einen Namen ein. Ist bereits eine Gruppe erstellt, können Sie später auf eine Liste rechtsklicken und diese dann mittels „Zur Gruppe hinzufügen“ in eine bestehende Gruppe einbinden.

Um eine Gruppe aufzulösen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen „Gruppe löschen“ aus. Setzen Sie einen Haken vor „Listen behalten“ und klicken dann auf „Löschen“.



