So entsperren Sie Ihren Mac mit der Apple Watch

Voraussetzungen

Zunächst sollte Ihre Apple Watch mindestens mit watchOS 3 oder neuer laufen und auch Ihr Mac sollte auf macOS Sierra oder neuer aktualisiert sein. Daneben ist es wichtig, dass Sie einen Mac von Mitte 2013 oder neuer besitzen. Auf älteren Geräten wird das Feature trotz möglicher „macOS Sierra“-Installation nicht unterstützt. Die Apple Watch Serie 3 setzt sogar die Installation von High Sierra auf Ihrem Mac voraus, während neue Modelle sogar aktuelle Software in Form von Mojave und Catalina erfordern.

Richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein

Dieser Schritt ist zwingend notwendig. Öffnen Sie dazu am Mac die Systemeinstellung über einen Klick auf das Apple-Logo in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Wählen Siegleivh oben Ihre Apple-ID aus und klicken dann auf „Passwort & Sicherheit“. Aktivieren Sie nun die Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Am iPhone funktioniert die Aktivierung ähnlich. Öffnen Sie dazu die Einstellungs-App und tippen gleich oben auf Ihren Account. Wählen Sie nun den Eintrag „Passwort & Sicherheit“ aus und schalten auch hier die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein.

Mac-Entsperrung via Apple Watch aktivieren

Nachdem Sie die Voraussetzungen erfüllt haben, überprüfen Sie noch, ob sowohl WLAN als auch Bluetooth auf Ihrem Mac aktiviert ist, da die Apple Watch diese Standards für die Kommunikation nutzt.

Öffnen Sie nun auf dem Mac die Systemeinstellungen und klicken den Eintrag „Sicherheit“ an. Im Reiter „Allgemein“ finden Sie nun die Option „Deiner Apple Watch das Entsperren deines Mac erlauben“. Setzen Sie den Haken vor der Einstellung, um diese zu aktivieren. Ab sofort entsperrt die Apple Watch Ihren Mac, wenn Sie diese beim Einschalten Ihres Apple-Computers tragen.

