02.10.2019 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit Jahren ist Apple bemüht das iPad als Computer-Alternative zu etablieren. Mit iOS 13 und iPadOS geht man nun den nächsten Schritt. Das kalifornische Unternehmen überarbeitete dazu beispielsweise den Webbrowser Safari für das iPad und iPhone und brachte es laut eigenen Aussagen auf „Desktop-Niveau“. Dazu erhielt die App nützliche Features wie Einzeleinstellungen für Websites von seinem Mac-Pendant.

Einstellungen für einzelne Websites

In der Adressleiste von Safari verbirgt sich seit iPadOS 13 ein neues Symbol: „Aa“. Ein Tipp darauf lässt Sie die Schriftgröße ändern, die Leseansicht aktivieren, die Symbolleiste ausblenden, die mobile Website aufrufen oder individuelle „Website-Einstellungen“ vornehmen. Jede der individuellen Möglichkeiten speichert Safari für die geöffnete Website. Die Textgröße spiegelt dabei den Seitenzoom wider und sorgt damit je nach Gerät für ein angenehmeres Lesen. In „Reader-Darstellungen einblenden“ passen Sie hingegen die Leseansicht an.

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie jedoch auf die „Website-Einstellungen“ legen: In diesem Untermenü legen Sie fest, ob sich eine Website stets als Desktop-Seite und/oder in der Leseansicht öffnet. Zudem lassen sich auch Freigaben für Mikrofon, Kamera und Standort verwalten.

Einstellungen für alle Websites

Die neue Nähe vom mobilen Safari zum Mac-Pendant ist an vielen Stellen spürbar. Jedoch lassen sich nicht alle Funktionen auf den ersten Blick entdecken und sind gut in den Menüs versteckt. In den Einstellungen können Sie unter „Safari“ etwa mehrere Voreinstellungen für alle Websites festlegen, um grundsätzlich für ein besseres Surferlebnis zu sorgen.

Unter der Überschrift „Einstellungen für Websites“ können Sie den Seitenzoom, den Lesemodus und die Desktop-Ansicht für alle Websites aktivieren. Darüber hinaus legen Sie hier auch die Freigabe-Optionen für Kamera, Mikrofon und Ihren Standort fest.

