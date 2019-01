29.01.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Holger Sparr

Das Notizen-Programm wurde diesmal kaum aufgewertet, doch es profitiert von der Möglichkeit, sich die Kamera des iPhone für Bilder und Dokumente zu leihen. Wir zeigen Ihnen, welche Formatierungen Sie vornehmen können und wie Sie die Kamera vom iPhone einbinden.



29.01.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Holger Sparr

Die Notizen-App in macOS Mojave kann Fotos vom iPhone übernehmen (Bild: CC0)

Noch haben digitale Notizen das Notizbuch nicht komplett abgelöst. Doch wer sich darauf einlässt, profitiert von einer Reihe von Vorteilen. Das Notizen-Programm erfasst nämlich nicht nur Text, sondern auch beinahe jede andere Art von Medien über Töne, Zeichnungen und Bilder bis zu Hyperlinks. So kann man sich vieles merken, was sich unmöglich in kleine Büchlein kritzeln lässt. Per iCloud werden Notizen zudem automatisch zwischen Mac, iPhone und iPad ausgetauscht, was den Nutzen sehr erhöht, wenn man mehr als ein Gerät aus dem Apple-Universum sein Eigen nennt. Und ebenfalls per iCloud lassen sich mit anderen Mac- oder iOS-Nutzern Notizen teilen oder gemeinsam bearbeiten. Versuchen Sie das mal mit einem nicht virtuellen Notizbuch.

Geliehene Kamera

Das Notizen-Programm profitiert vielleicht mehr als andere von der Möglichkeit, die iPhone-Kamera zu borgen und Bilder oder Dokumente direkt einzufügen. (Bild: Screenshot)

Das Notizen-Programm selbst und sein Inhalt wurden für macOS Mojave im Prinzip nicht verändert. Aber die Notizen profitieren vielleicht mehr als andere Programme von der neuen Continuity Camera, also der Möglichkeit, sich die Kamera eines iPhone zu leihen. So lassen sich beispielsweise Fotos direkt in Notizen einbinden – und zwar sofort, nicht erst dann, wenn sie per Fotostream oder Fotomediathek per iCloud auf den Rechner synchronisiert wurden. Auch das Scannen von Dokumenten ist so eine Frage weniger Sekunden.

Zusammenarbeit Notizen lassen sich mit anderen teilen und gemeinsam bearbeiten. Voraussetzung ist, dass beide iCloud dafür nutzen.

Workshop: Formatierungen, iPhone-Kamera einbinden und zusammenarbeiten