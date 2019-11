Mit diesen drei Tipps wird Safari am iPad noch besser

Tipp

In diesem Jahr hat Apple viel Mühe in Safari gesteckt. Laut Apple handelt es sich ab iPadOS 13 um eine Erfahrung auf Desktopniveau. In vielerlei Hinsicht stimmt dies auch, da Apple nun individuelle Seiteneinstellungen zulässt, einen Downloadmanager integrierte und auch sonst für eine Desktoperfahrung sorgt. Mit drei nützlichen Tipps verbessern Sie Ihren Browser weiter und passen ihn an Ihre Bedürfnisse an.