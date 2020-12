Die Themen Privatsphäre und Datenschutz schreibt Apple traditionell groß. macOS bietet einen hohen Sicherheitsstandard, doch zum Teil überlässt Apple dir die Entscheidung, ob Komfort oder Sicherheit Vorrang haben soll. Du kannst den Schutz deiner privaten Daten aber mit wenig Aufwand optimieren.

Die Sicherheitsfunktionen teilen sich im Wesentlichen in zwei Gruppen. Die erste versucht, den unerlaubten Zugriff auf den Mac zu verhindern. Dazu gehört primär die Passworteingabe bei der Anmeldung, damit nicht jeder mit persönlichem Zugang zum Rechner an deine Dokumente, Fotos und andere private Daten kommen kann. Teilen sich mehrere Benutzer einen Mac, solltest du also für jeden ein eigenes Konto einrichten. Das schützt auch vor versehentlichen Änderungen oder dem Löschen von Dateien – schließlich muss man ja nicht immer gleich von böswilligem Verhalten ausgehen.