Apple Watch: So wechselst du den Mobilfunkanbieter - Betrieb mit Dual-SIM erklärt

Während zunächst nur die Deutsche Telekom die eSIM unterstützte, haben mittlerweile Vodafone sowie O2 nachgezogen. Mit den neuen Anbietern erwägen einige Nutzer natürlich den Wechsel. Allerdings ist dieser nicht so einfach wie bei einem iPhone und erfordert daher eine etwas andere Vorgehensweise, die wir die gerne erklären möchten.

Mobilfunkanbieter wechseln

Die Nutzung einer eSIM mit der Apple Watch hat einen Haken: Apple schreibt nämlich vor, dass die Apple Watch und das iPhone denselben Mobilfunkanbieter verwenden müssen, damit sich die Funktion überhaupt nutzen lässt. Solltest du also den Anbieter auf dem iPhone wechseln, dann wird dies auch für die Apple Watch notwendig. Vor dem Wechsel musst du daher den bisherigen Tarif von der Apple Watch entfernen.

Neuen Tarif hinzufügen – Schritt für Schritt erklärt

Ist der erste Schritt getan, rufe die Watch-App auf dem iPhone auf und wähle den Reiter „Meine Uhr“ aus. Tippe auf den Eintrag „Mobilfunk“. Hier sollte die Watch automatisch den Mobilfunkanbieter des iPhones übernehmen. Möchtest du einen „neuen Tarif hinzufügen“, dann tippst du auf die entsprechende Option.

Dual-SIM begrenzt möglich

Grundsätzlich unterstützt die Apple Watch keine Dual-SIM-Nutzung. Jedoch kannst du zwei Tarife von deinem iPhone XS (Max), iPhone 11 (Pro / Pro Max), iPhone 12 (mini / Pro / Pro Max) oder iPhone XR übernehmen. Den ersten Tarif richtest du dabei während der Konfiguration ein. Den Zweiten kannst du in der Watch-App hinzufügen. Wähle dazu den Reiter „Meine Uhr“ aus und tippe „Mobilfunk“ an. Danach tippst du „Mobilfunk konfigurieren“ oder „Neuen Tarif hinzufügen“ an. Folge der Anweisung auf dem Bildschirm.

Laut Apple kannst du bis zu fünf Mobilfunktarife für deine Apple Watch einrichten. Jedoch kannst du stets nur einen verwenden. Diesen kannst du auf der Watch in „Einstellungen > Mobiles Netz“ mit wenigen Handgriffen ändern.

