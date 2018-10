Apple Watch reinigen (Bild: Alexander Trust)

Apple Watch reinigen: So geht‘s richtig. Fragen Sie sich ernsthaft: Wie oft haben Sie Ihre Apple-Smartwatch schon gereinigt? Vielleicht lautet die Antwort sogar „noch nie“. Aber so wie Staub der Elektronik schadet und Sie vermutlich zumindest hin und wieder Ihr eigenes Auto waschen, manche von Ihnen es sogar polieren, sollten Sie auch Ihre Apple Watch hin und wieder säubern. Wir verraten Ihnen nachfolgend wie das am besten geht.

Tim Cook geht zwar – wie er selbst sagt – mit der Apple Watch duschen, doch Seife, Reinigungsprodukte, Scheuermittel und andere Dinge mehr tun der Apple Smartwatch nicht unbedingt gut. Deshalb sollten Sie das Gerät auch immer mal wieder reinigen, damit sich fremde Stoffe nicht zu lange anlagern, und seien sie auch noch so „unsichtbar“.

So reinigen und trocknen Sie die Apple Watch

Wichtig: Halten Sie die Watch langfristig sauber und trocken. Wenn Sie die Watch reinigen möchten, gehen Sie am besten wie folgt vor:

Schalten Sie die Apple Watch aus. Wischen Sie die Smartwatch mit einem Tuch ab, das nicht scheuert und keine Fussel verliert. Feuchten Sie es an, falls nötig. Trocknen Sie Ihre Apple-Armbanduhr mit einem weiteren Tuch.

Fusselfreies Tuch zum Reinigen der Apple Watch nutzen (Bild: Alexander Trust)

Sie können zu diesem Zweck beispielsweise zwei Tücher verwenden, wie Sie sie zum Reinigen von Fenstern verwenden (eines zur feuchten Reinigung, eines zum Trocknen). Am besten ist, wenn Sie diese aber ausschließlich für diese und ähnliche Zwecke nutzen. Sie sollten nicht die gleichen Tücher

So reinigen Sie die digitale Krone

Es kann vorkommen, dass die digitale Krone an der Apple Watch feststeckt. Vermutlich haben sich dann Rückstände angesammelt. So gehen Sie vor, um sie zu reinigen:

Schalten Sie die Apple Watch aus. Entfernen Sie Armbänder, die bei Berührung mit Wasser Schaden nehmen könnten. Halten Sie die digitale Krone für bis zu 15 Sekunden unter warmes, fließendes Wasser. Drehen Sie währenddessen stetig die digitale Krone. Trocknen Sie in der Folge die digitale Krone ab.

Digitale Krone mit warmem Wasser reinigen (Bild: Alexander Trust)

So reinigen Sie Ihr Apple-Watch-Armband

So wie Sie die Apple Watch pflegen, sollten Sie außerdem auch die Armbänder pflegen. Vom oberflächlichen Schmutz abgesehen, sammelt sich vor allem an den Verbindungssteckern auch Schmutz. Sie sollten den in jedem Fall regelmäßig entfernen, um die Langlebigkeit der Armbänder zu gewährleisten.

Lösen Sie das Armband von Ihrer Apple Watch. Reinigen Sie es und die Verbindungsstücke mit einem feuchten Tuch. Die Verbindungsstücke können Sie auch mit dem Tuch und Isopropylalkohol reinigen. Wenn Ihr Armband aus Leder ist, sollten Sie beim Säubern das feuchte Tuch besonders vorsichtig einsetzen, und nur an den Verbindungsstücken. Lassen Sie das Armband trocknen und stecken es dann wieder an.

Verbindungsstücke an Armbändern ziehen Schmutz magisch an (Bild: Alexander Trust)

Hinweis: Die hier präsentierten Ratschläge orientieren sich weitgehend an Apples eigenen Vorschlägen. Sie weichen jedoch beim Reinigen der Armbänder davon ab.

So vermeiden Sie Hautirritationen

Sie sollten auch um Hautirritationen zu vermeiden, regelmäßig die Unterseite der Apple Watch säubern. Auch sollten Sie die Smartwatch nicht zu eng anlegen und sie auch regelmäßig ablegen.

Neben der Pflege der Watch sollten Sie aber auch der Haut etwas Gutes tun, die darunter liegt. Selbst wenn Tim Cook mit der Watch duschen geht, sollten Sie sie ab und an gerade dann ablegen und die Handgelenke reinigen.

