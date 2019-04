29.04.2019 - 09:14 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Ihre Apple-ID verbindet und schützt Ihre Apple-Produkte. Ohne diesen Account haben Sie keinerlei Zugriff auf viele praktische Funktionen. Apple setzt diese daher für voraus. Wenn Sie das zugehörige Passwort vergessen haben sollten oder aus Sicherheitsgründen ein neues festlegen möchten, dann können Sie dies jederzeit tun. Apple gibt Ihnen verschiedene Möglichkeiten Ihr Apple-ID-Passwort zu ändern.

Apple-ID-Passwort am iPhone und iPad ändern

Am einfachsten funktioniert die Passwortänderung auf einem iOS-Gerät. Hier öffnen Sie zunächst die Einstellungen und tippen dann oben auf Ihren Accountnamen. Anschließend wählen Sie den Eintrag „Passwort & Sicherheit“. Auf der Folgeseite wird Ihnen gleich oben die Option „Passwort ändern“ angeboten. Tippen Sie diese an und geben Sie zunächst Ihr aktuelles Passwort an. Danach können Sie ein neues Passwort eingeben, das Sie mit einer weiteren Eingabe bestätigen. Tippen Sie abschließend noch auf „Ändern“ und schon wird Ihr Apple-ID-Passwort aktualisiert.

Kurzfassung:

Einstellungen öffnen

Eigenen Account antippen

„Passwort & Sicherheit“ auswählen

„Passwort ändern“ antippen

Altes Passwort eingeben und dann ein neues festlegen

„Ändern“ antippen und fertig

Apple-ID-Passwort im Web ändern

Alternativ zur einfachen iOS-Variante können Sie das Passwort Ihrer Apple-ID auch mit einem Webbrowser zurücksetzen. Rufen Sie die Website appleid.apple.com auf und loggen Sie sich mit Ihren Anmeldedaten ein. Unter der Rubrik „Sicherheit“ klicken Sie nun auf „Passwort ändern“. Geben Sie zuerst Ihr aktuelles Apple-ID-Passwort ein und dann das neue. Wiederholen Sie es und klicken Sie auf „Passwort ändern“.

Sollten Sie Ihr Passwort hingegen vergessen haben, dann rufen Sie die Website iforgot.apple.com auf und geben Ihre Apple-ID ein. Folgen Sie der angezeigten Anleitung und Sie erhalten schnell wieder Zugriff auf Ihre Apple-ID.

