Besser suchen... und finden!

Eine schnelle Suche ist einfacher als eine kleinteilige Ordnung. Das gilt vor allem auf dem Mac und iPhone. Anstatt deine Dateien, Apps und Einstellungen in irgendwelchen Verzeichnissen zu sortieren, hilft in den meisten Fällen eine simple Suche. Das hat auch Apple erkannt und spendierte dem Mac bereits Anfang 2005 eine eigenständige Suchfunktion. Mit Spotlight kannst du ganz einfach als Text eingeben, was du suchst. Das können Dateinamen, aber auch -inhalte sein. Apps und Einstellungen kannst du mit Spotlight ebenfalls finden. Die Suchfunktion ist seit 2009 auf dem iPhone integriert und funktioniert ebenfalls auf dem iPad.

Auf dem Mac öffnest du Spotlight mit einem Klick auf das Lupensymbol in der rechten oberen Ecke der Menüzeile. Anschließend tippst du los und Spotlight beginnt die Suche mit dem ersten Tastendruck. Damit kannst du Apps starten, ohne erst in das Programme-Verzeichnis im Finder wechseln zu müssen. Dat...