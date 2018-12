26.12.2018 - 15:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



26.12.2018 - 15:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie haben ein neues iPhone zu Weihnachten bekommen und wissen nun nicht wirklich, welche Apps Sie abseits von WhatsApp installieren sollten? Der App Store bietet natürlich in der Heute-Ansicht tägliche App-Vorschläge an. Damit weist Apple stets auf interessante Apps hin, aber mit der Zeit den Überblick über die besten zu behalten, gestaltet sich als schwieriger als man annehmen dürfte. Wir bieten hier Abhilfe...

Im App Store finden Sie mittlerweile Millionen Apps, die Ihnen auf unterschiedliche Weise das Leben leichter machen können. Wenn Sie erstmals ein iPhone nutzen, dann kann dies natürlich überwältigend wirken. Aber keine Angst. Wir unterstützen Sie im App-Dschungel und verraten Ihnen, welche Apps Sie unbedingt ausprobieren sollten.

Halide – Die praktische Alternative zur Kamera-App

Mit Halide (App-Store-Link) erhalten Sie für 4,49 Euro ein mächtiges Tool für bessere Fotos. Die App besticht dabei nicht nur durch eine einfache intuitive Bedienung, sondern lässt Ihnen auf Wunsch auch allerlei kreativen Spielraum. Sie können die Aufnahme manuell steuern und somit ganz besondere Ergebnisse erzielen, die Freunde und Familie beeindrucken werden.

Laden im App Store Halide - RAW Manual Camera Entwickler: Chroma Noir LLC Preis: 6,99 €

Laden

Pixelmator – Ein kreatives Werkzeug für Ihre Fotos

Während Sie mit Halide bereits tolle Aufnahmen erstellen können, bietet Ihnen Pixelmator (App-Store-Link) eine weitere Möglichkeit mehr aus Ihren Bildern zu holen. Bilder können umfassend bearbeitet und verändert werden. Legen Sie doch einfach mehrere Aufnahmen übereinander oder verschmelzen Sie sie zu etwas Besonderem. Für 5,99 Euro ist die grandiose App sogar vergleichsweise günstig.

Laden im App Store Pixelmator Entwickler: UAB Pixelmator Team Preis: 0,99 €

Laden

Lightroom CC – Vom Mac auf das iPhone

Lightroom CC (App-Store-Link) bringt das Know-How von Adobes beliebter Foto-App vom Mac auf das iPhone. Die kostenfreie App konzentriert sich dabei weniger auf Bildeffekte wie Pixelmator, sondern hilft Ihnen dabei Bilddetails hervorzuheben und die Qualität im Ganzen zu verbessern. Mittels In-App-Kauf können Sie auch Premium-Feature freischalten, die Ihnen einen nahtlosen Übergang zwischen iPhone und Mac erlauben.

Laden im App Store Adobe Lightroom CC Entwickler: Adobe Systems, Inc. Preis: Gratis

Laden

Clips – Apples Antwort auf Snapchat

Apple hat eine lange Tradition mit Musik- und Video-Applikationen, aber dennoch überraschte das Unternehmen im letzten Jahr mit Clips (App-Store-Link). Die App ist auf neueren Geräten bereits vorinstalliert und kann aber auch aus dem App Store bezogen werden. Die App verleiht Ihren Videos im Handumdrehen witzige Effekte, die teilweise auf bekannte Filmen und Serien basieren. Zusätzlich lassen sich Charaktere, Emojis, Sticker, Texte und Musik einfügen, um sich kreativ auszuleben.

Laden im App Store Clips Entwickler: Apple Distribution International Preis: Gratis

Laden

Things 3 – Projekte einfach organisieren

Eigentlich bietet Apple auf allen Geräten mit „Erinnerungen“ einen einfachen Aufgabenplaner an, um Projekte zu organisieren. Things 3 (App-Store-Link) ist allerdings nicht nur grafisch deutlich hübscher als Apples Original, sondern bietet daneben viele praktische Funktionen an. Sie können Aufgaben in Projekte einsortieren, mit zusätzlichen Informationen versehen und Deadlines setzen. Mit einem Preis von 10,99 Euro ist die App jedoch nicht gerade günstig.

Laden im App Store Things 3 Entwickler: Cultured Code GmbH & Co. KG Preis: 8,99 €

Laden

Sorted 3 - Die Alternative zu Things 3

Ähnlich wie Things 3 hilft Ihnen auch die App Sorted 3 (App-Store-Link) Ihren Alltag zu planen – im wahrsten Sinne des Wortes. Die kann nämlich aus Ihren Ausgaben automatisch einen Zeitplan für Sie erstellen, sodass diese Aufgabe nicht übernehmen müssen. Die App kann 14 Tage kostenfrei getestet werden, bevor Sie zu einem In-App-Kauf aufgefordert werden.

Laden im App Store Sorted³ Entwickler: StaySorted Limited Preis: Gratis

Laden

Waze – Navigation mit dem gewissen Extra

Apples Karten-App und auch Google Maps sind solide Navigationslösungen, denen allerdings einige besondere Funktionen fehlen. Hier kommt die Google-Tochter Waze (App-Store-Link) ins Spiel. Waze hält Sie nämlich nicht nur über Staus, Baustellen und Unfälle auf dem Laufenden, sondern zeigt Ihnen auch Blitzer an. Zusätzliche können Sie aus mehreren Stimmen für die Navigation auswählen oder eigene Aufnahmen hinterlegen.

Laden im App Store Waze Navigation und Verkehr Entwickler: waze Preis: Gratis

Laden

Stocard – Kundenkarten im Griff

Die Wallet-App von Apple kann Flugtickets, Kreditkarten und mehr fassen. Einzig Kundenkarten lassen sich nicht so einfach in Apples Anwendung einpflegen. Diesen Part übernimmt Stocard. Die App kann Ihre Kundenkartenverwalten und im Idealfall sogar zum Wallet (wenn QR-Code vorhanden) hinzufügen. Auch ohne Wallet-Anbindung kann schnell auf die Karten zugriffen werden, indem Sie das Stocard-Widget verwenden.

Laden im App Store Stocard - Kundenkarten Wallet Entwickler: Stocard GmbH Preis: Gratis

Laden

Fast – Internetgeschwindigkeit schnell testen

Kommt Ihnen manchmal das Internet auch sehr langsam vor? Dann überprüfen Sie doch einfach mit Fast (App-Store-Link) Ihre Internetgeschwindigkeit. Die kostenlose App bietet ein einfaches Design und informiert Sie schnell über die aktuell anliegende Geschwindigkeit. Darüber hinaus gibt Ihnen die App auf Wunsch weitere Informationen preis.

Laden im App Store FAST Speed Test Entwickler: Netflix, Inc. Preis: Gratis

Laden

Kurzbefehle – Apples leistungsstarke App für Siri-Routinen

Sie kennen Aufgaben oder Routinen, die immer gleich ablaufen? Beispielsweise öffnen Sie jeden Morgen nach dem Aufstehen eine bestimmte Website, rufen Wetterinformationen ab und schalten Musik ein? Mit Apples kürzlich veröffentlichter Kurzbefehle-App (App-Store-Link) erhalten Sie eine neue Möglichkeit diese Abläufe zu automatisieren und sogar via Siri zu starten. Apple stellt Ihnen zum Einstieg auch einige praktische Anwendungsbereiche vor, die Sie nach Belieben anpassen können.

Laden im App Store Workflow: Powerful Automation Made Simple Entwickler: DeskConnect, Inc. Preis: 2,99 €

Laden

VLC – Videos aller Formate

Die Videowiedergabe ist innerhalb von iOS auf wenige Formate begrenzt. In diesem Fall sollte man auf Apps wie VLC (App-Store-Link) setzen. Der Mediaplayer kann Videos und Musik in den meisten Formaten direkt abspielen, sodass keine Umwandlung der Dateien notwendig ist. Daneben können hier Streams direkt angesteuert werden, während Dateien auch aus Cloudspeichern wie Dropbox oder iCloud Drive abgerufen werden können.

Laden im App Store VLC for Mobile Entwickler: VideoLAN Preis: Gratis

Laden

Anzeige