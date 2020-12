Zweite Generation der AirPods Pro in zwei Größen geplant

Nicht einen sondern gleich zwei Nachfolger der AirPods Pro soll es im kommenden Jahr geben. Die neuen Kopfhörer sollen in zwei unterschiedlichen Größen auf den markt kommen, wie es in einem Tweet von Mr. White heißt. Dieser scheint keine allzu zuverlässigen Quellen zu haben - in einigen Fällen lag er auch schon daneben.

Bloomberg berichtete bereits vor einigen Monaten, dass Apple die AirPods Pro künftig in einer kleineren Version anbieten will. Damit soll eine bessere Passform erreicht werden. Der Stiel soll ganz verschwinden, hieß es damals. Ob es nun eine Variante mit und eine ohne Stiel geben wird, ist nicht ganz klar. Die Unterschiede wären sicherlich auch sehr schwer zu vermarkten - untypisch für Apple. Schließlich liegen den aktuellen Modellen unterschiedlich große Adapter für die unterschiedlichen Ohrtypen bei.

Bloomberg schreib bereits, dass Apple sich jedoch für ein weniger ambitioniertes Design entscheiden könnte - es ist einfach schwer, Antennen, Geräuschunterdrückung und vor allem die Mikrofone in einem kompakteren Gehäuse unterzubringen.

Mr. White schreibt zudem, dass es die AirPods Pro 2 wieder nicht in Schwarz geben wird - das passe einfach nicht zu Apple.

Und dann sind da ja auch noch die AirPods, von denen ebenfalls eine neue Generation erscheinen soll. Was diese neues können werden, ist nicht bekannt. Es ist unrealistisch, dass Apple hier eine Geräuschunterdrückung einbaut - die Ohrhörer schließen nicht dicht zum Hörkanal ab. Wahrscheinlich ist, dass die Akkulaufzeit der AirPods in der nächsten Generation etwas steigt.

Bist du an neuen AirPods Pro interessiert? Was solltrn diese können? Schreibe uns in den Kommentaren von deinen Ideen.

