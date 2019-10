Apple wegen App-Zensur in Hongkong unter Druck

Die HKMap Live App, mit der Demonstranten in Hongkong Informationen über Straßensperren und Polizeikontrollen sammelten, wurde Anfang Oktober 2019 aus dem App Store verbannt.

Apple kehrte später den Kurs um und genehmigte die App, so dass sie wieder im App Store herunterladbar war. Nachdem China Apple beschuldigt hatte, "Randalierer zu schützen", entfernte Apple die App erneut. Bis dato ist sie nicht mehr aufrufbar.

US-Politiker hatten in einem Brief an Apple-Chef Tim Cook geschrieben, dass sie über Apples Kurs besorgt sind. Die Entscheidung, die HKMap Live App aus dem App Store zu entfernen, entspreche nicht dem liberalen Bild, das Apple zuvor vermittelt habe, wie Bloomberg berichtet.

"Die Entscheidungen von Apple letzte Woche, die chinesische Regierung durch die Niederschlagung von HKmaps aufzunehmen, sind zutiefst beunruhigend", heißt es in dem Brief an Cook. Die Politiker fordern Apple auf, "den Kurs umzukehren, zu zeigen, dass Apple Werte über den Marktzugang stellt, und zu den tapferen Männern und Frauen zu stehen, die für Grundrechte und Würde in Hongkong kämpfen".

Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören Politiker wie Ted Cruz, Alexandria Ocasio-Cortez, Ron Wyden, Tom Cotton, Marco Rubio, Mike Gallagher und Tom Malinowski.

In einem Brief, den Cook an die Apple-Mitarbeiter schrieb, heißt es laut Bloomberg entschuldigend, dass die Entscheidung getroffen wurde, weil sie gegen das Gesetz von Hongkong verstößt.

Apple habe glaubwürdige Informationen erhalten, nach denen die App böswillig eingesetzt wurde, um einzelne Polizeibeamte anzugreifen und Eigentum genau dann zu zerstören, wenn laut App keine Polizei anwesend war.

Mehr zu diesen Themen: