14.03.2019 - 17:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



„Write code. Blow minds.“, heißt es von offizieller Seite (Bild: Apple)

Es wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert, dass Apples diesjährige Entwicklerkonferenz Anfang Juni stattfinden wird. Nachdem zuletzt Hinweise schnell verwischt wurden, bestätigte das Unternehmen nun, dass man vom 3. bis 7. Juni die WWDC 2019 wieder im McEnery Convention Center in San Jose (Kalifornien) abhalten wird. Dazu öffnete man heute auch die Ticketlotterie für die heiß begehrten Entwicklertickets.

Apple lädt zur 30. jährlichen Worldwide Developers Conference in das sonnige Kalifornien ein. Dies bestätigte das Unternehmen vor wenigen Minuten. Wie jedes Jahr können sich Entwickler seit heute Morgen um Tickets bewerben. Mit einem Preis von 1.599 US-Dollar sind diese zwar nicht günstig, aber dafür erhalten die glücklichen Lotteriegewinner eine ganze Woche lang zahlreiche Workshops, Trainingssessions und weitere Unterstützung durch Apple. Dabei werden vor allem neue Funktionen vorgestellt, die im Herbst mit iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 und watchOS 6 eingeführt werden.

Gleichzeitig erhalten auch Studenten und Schüler die Möglichkeit auf ein WWDC19-Stupendium. Die Gewinner erhalten hier nicht nur freien Eintritt, eine Unterkunft und eine 1-jährige Mitgliedschaft bei Apples Developer Program, sondern dürfen sich auch über die Teilnahme an der Keynote freuen, die am 3. Juni abgehalten wird und die neuen Betriebssysteme in der Vordergrund rückt.

Auf der offiziellen Website zur WWDC 2019 erhalten Sie ab sofort alle wichtigen Informationen.

Entwickler können ab heute bis zum 20. März um 17.00 Uhr PDT über die WWDC-Webseite Tickets beantragen. Die Tickets werden nach dem Zufallsprinzip vergeben und die Entwickler werden bis zum 21. März um 17.00 Uhr PDT über ihren Bewerbungsstatus informiert. Entwickler und Apple-Fans können die Konferenz über die WWDC-App für iPhone, iPad und Apple TV sowie über die Apple Developer-Webseite live streamen.

