24.03.2019 - 09:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



24.03.2019 - 09:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Sollte sich der Vorsitzende der Monopolkommission, Achim Wambach, mit seinen Plänen durchsetzen, wird Amazon in Deutschland von Amazon Prime Video getrennt. Das wäre zur Begrenzung der Marktmacht sinnvoll, findet Wambach.

Amazon soll nach der Vorstellung des Vorsitzenden der Monopolkommission, Achim Wambach, auf Produktebene entbündelt werden. Das sagte der einflussreiche Beamte gegenüber der Welt am Sonntag: „Man könnte bei Amazon in Richtung einer Entbündelung auf Produktebene denken“. Er denkt dabei an ein Verfahren der EU-Kommission gegen Google, das im vergangenen Jahr durchgeführt wurde. Damals wurde Google verboten, Hersteller von Android-Smartphones zu zwingen, ein Paket von Google-Apps auf den Smartphones zu installieren, wenn sie Google-Dienste allgemein nutzen wollten.

Bisher können nur Prime-Kunden bestimmte Filme oder Serien auf Prime Video anschauen. Wenn die Monopolkommission empfiehlt, ähnlich wie bei Google zu verfahren, müsste Amazon Prime Video auch für andere Nutzer als Abo bereit stellen und dies nicht an die Amazon-Prime-Mitgliedschaft koppeln.

Und Amazon ist wirklich mächtig: So wird fast die Hälfte des gesamten E-Commerce im Privatkundengeschäft über den US-Händler abgewickelt, wobei auch Amazon Marketplace mit berücksichtigt ist, berichtet das Kölner Handelsforschungsinstitut IFH.

Ein weiterer großer Teil der Umsätze im Netz wird von Amazon beeinflusst, weil Konsumenten dort zuvor nach Produktinformationen, Preisen, Kundenbewertungen oder Marken gesucht haben. Beispielsweise ist Amazon bei 21 Prozent der Onlineumsätze mit Consumer Electronics (CE) und Elektro Teil der Customer Journey. Sieben von zehn Euro, die im Netz für CE-Artikel ausgegeben werden, gehen zudem direkt über Amazons virtuelle Ladentheke.

Anzeige