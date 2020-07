Windows-PCs sollten aus Performance-Gründen zu ARM wechseln

Apple wechselt: Intel wird aussortiert, ARM kommt ins Haus. Das hat Apples ehemaliger Leiter der Mac-Entwicklung, Jean-Louis Gassée, zu einem recht aberwitzigen Statement gebracht. Microsoft müsse mit seinen Rechnern ebenfalls ARM Prozessoren verwenden, weil die Performance besser sei. Aber woher sollte Microsoft diese Prozessoren bekommen? Von Intel, meint Gassée.

Weniger Stromverbrauch und längere Akkulaufzeit

Der A12Z im Mac Mini soll den MacBook Pro in einigen Punkten jetzt schon schlagen. So berichtet es zumindest 9to5Mac und bezieht sich auf einen Geekbench-Test. Aber das ist nicht das einzige Argument. Das Apple Silicon soll außerdem noch stromsparender arbeiten als ein Intel-Prozessor. Das bedeutet zumindest bei den Notebooks eine längere Laufzeit.

Wie so ein Schritt von Microsoft aussehen könnte? Letztlich hat Microsoft schon einmal getestet, wie es wäre, wenn nicht mehr Intel sondern ARM auf den Prozessoren steht: Allerdings sind die ARM-Windows-Rechner bisher nicht besonders leistungsfähig.

