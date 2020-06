Macht die neue Firmware die AirPods Pro noch schlechter?

Apple hat heute eine Firmware für die Ohrhörer AirPods Pro freigegeben. Diese Firmware-Version nennt sich 2D27 und löst die alte Version 2D15 ab.

Apple hat nichts veröffentlicht, was auf Neuerungen hinweist. Das erhoffte Raumklang-Update ist es zumindest nicht. Noch immer beschweren sich Nutzer über Störgeräusche wie Knistern oder Knallen. Auch Mac Life ist so ein Exemplar bekannt, bei dem ein Ohrstecker eine sich aufschaukelnde, brummende Störung verursacht, manchmal sogar, wenn gar kein Ton abgespielt wird.

Apple will unter iOS 14 eine Raumklang-Simulation anbieten, die nur mit den AirPods Pro funktioniert. Ob die Firmware-Aktualisierung damit in Zusammenhang steht, lässt sich nicht erkennen - ein iPad mit iOS 14 zeigte keine Veränderungen an.

Besitzer der AirPods Pro werden sich vielleicht noch mit Schrecken an die vorletzte Firmware-Aktualisierung der kabellosen Ohrhörer erinnern: Version 2C54 sorgte dafür, dass das vorher gute Active Noise Cancelling schlechter wurde und blieb. Später zog Apple sogar die Firmware zurück, doch es gibt sehr viele Nutzer, die die vermurkste Firmware auf ihren AirPods Pro haben und sich darüber ärgern: Ein Downgrade gibt es nämlich nicht. Die darauf hin veröffentlichte Firmware namens 2D15 löste das Problem nicht für jeden.

Die Aktualisierung der AirPods Pro lässt sich nicht verhindern, Nach einer gewissen Zeit überspielt das angeschlossene iOS-Gerät automatisch an die gekoppelten Ohrhörer die neue Software - der Nutzer muss dazu keine Einwilligung geben.

Wie überprüft man die aktuelle Firmware-Version der AirPods Pro?

Die AirPods müssen mit dem iOS-Gerät gekoppelt sein. In den Einstellungen unter Allgemein wählt man dann den Unterpunkt Info aus und tippt darin den Menpüunkt AirPods Pro an. In der Zeile Firmware-Version wird man fündig.

Die AirPods Pro kosten 279 Euro. Ihr Akku ist nicht austauschbar. Laut Apple ist eine Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden möglich. Mit aktiver Geräuschunterdrückung reduziert sich diese leicht auf bis zu viereinhalb Stunden Musikwiedergabe und bis zu dreieinhalb Stunden Sprechzeit. Das drahtlose Ladecase bietet einmal mehr bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit.

Bist du von schlecht klingenden AirPods betroffen? Wie hast du reagiert? Schreibe deine Erfahrungen in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels!