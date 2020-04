Wahnsinn: Webcams 400 Prozent teurer – welche Alternativen es gibt

Kein Witz, keine Übertreibung: Webcams sind um 400 Prozent teurer geworden. Der Grund ist die Corona-Pandemie, die Millionen von Menschen ins Homeoffice zwingt und Videokonferenzen zum täglichen Ritual macht. Statista, das deutsche Online-Statistikportal, hat die Preisentwicklung dokumentiert.

Mit großem Abstand sind Webcams das Produkt, das in der Corona-Krise die größten Preissteigerungen zu verzeichnen hat. 400 Prozent. Haarschneide-Kits sind um 319 Prozent teurer geworden und Puzzle um 170 Prozent. Irgendwie muss man ja die Zeit totschlagen. Auch Gärkörbchen zum Brotbacken sind 73 Prozent teurer als vor der Krise. Yogamatten erfuhren immerhin noch eine Preissteigerung von 48 Prozent und Malen nach Zahlen erlebt ebenfalls einen Aufschwung – wenngleich nur um harmlose 19 Prozent.

Wir wollen uns nicht über die Notwendigkeit von Gärkörbchen oder Yogamatten auslassen, aber wer ohne Webcam den Büroalltag bestreiten muss, hat unserer Meinung nach eher ein Problem als mit Haaren, die drei Wochen lang nicht geschnitten wurden.

Mac Life hat exemplarisch mehrere beliebte Webcams herausgesucht und auf dem Preisvergleichsportal Geizhals die Preisentwicklung recherchiert. So kostete die beliebte Logitech HD Pro C920 Mitte März 2020 noch ungefähr 55 Euro – nun liegt der niedrigste Preis bei 150 Euro. Es gibt aber durchaus Angebote von seriösen Händlern bis hin zu 200 und gar 245 Euro. Die Logitech C925e kostete vor der Krise rund 60 Euro und wird jetzt ab 119 Euro verkauft. Auch hier gibt es Anbieter, die 250 Euro für die Full-HD-Kamera aufrufen.

Gibt es keine günstigen Webcams mehr?

Tatsächlich tauchen in den Preisvergleichsportalen keine lieferbaren Webcams für Preise deutlich unter 100 Euro auf. Also was tun? Wer eine Actioncam besitzt, kann in der Anleitung nachsehen, ob es dort einen Live-Modus oder Webcam-Modus gibt. Wenn nicht, kann das iPhone als Webcam genutzt werden. Entweder nutzt man es direkt mit der Videokonferenzsoftware wie Skype, Zoom oder WebEx.

Das iPhone und das Android-Smartphone als vollwertige Webcam

Alternativ kann das iPhone oder das Android-Smartphone mit der App EpocCam auch als normale Webcam für Mac und PC verwendet werden. Laden Sie einfach den EpocCam-Treiber kostenlos auf Ihren PC oder Mac herunter und verbinden iPhone und Desktop über das gleiche WLAN. Starten Sie auf Ihrem Computer die Anwendung, mit der Sie EpocCam verwenden möchten, z. B. Skype und wählen dann EpocCam aus den Anwendungseinstellungen als Kameraquelle und starten die App. EpocCam ist kostenlos!

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone XR (128GB) - Schwarz 746,90 €

Mehr zu diesen Themen: