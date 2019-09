24.09.2019 - 14:27 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Fünf Farben aber schwarz sehen bei 5G-Technik (Bild: Apple)

Das Kundeninteresse am iPhone 11 sei geringer als das Interesse an neuen Apple-Telefonen in den Vorjahren, weil die Kunden auf die Modelle mit 5G-Technik warten würden, behauptet Piper Jaffray. In einer jährlichen Umfrage unter einer Stichprobe von 1.500 iPhone-Besitzern fangen die Analysten die Stimmungen ein. Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Kunden zeigen sich in diesem Jahr bereit zur Neuanschaffung eines iPhone 11. Im Vorjahr mit den Modellen iPhone XR, XS und iPhone XS Mac lag diese Bereitschaft bei 69 Prozent. Laut Piper Jaffray und anderen Instituten, aus denen bei CNBC zitiert wird, hänge diese Zurückhaltung mit dem Warten auf neue Modelle mit 5G zusammen.

Trotzdem geht Piper Jaffray von stabilen iPhone-Verkäufen aus, die allerdings laut Rosenblatt Securities mit sinkenden Umsätzen einhergingen. Denn das iPhone 11 wird preiswerter angeboten als das iPhone XR vor einem Jahr. In diesem Jahr werden sich rund 60 Prozent der Kunden für das iPhone 11 entscheiden. Im vergangenen Jahr griffen 55 Prozent der Kunden zum iPhone XR.

Daher vermarktet Apple das iPhone 11 Pro über die Eigenschaften seines Kameras-Systems; während jedoch die meisten Kunden versuchten, ihre iPhone-Telefone möglichst lange zu verwenden und auf die Einführung von 5G warten. Zumal ja auch der Ausbau der 5G-Netze erst punktuell erfolgt und in der Fläche noch auf sich warten lassen wird. Zusammen mit dem Wechsel auf 5G-Technik könnte Apple dann auch wieder höhere Preise durchsetzen. Laut Piper Jaffray dürfte ein iPhone 5G rund 150 US-Dollar teurer werden und dann 1.200 US-Dollar kosten.

