Viele Eltern wollen Online-Unterricht an Schulen auch nach Corona

Eine Mehrheit der Eltern von Schulkindern in Deutschland ist dafür, dass der Unterricht auch nach der Corona-Pandemie teilweise digital stattfindet. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Focus unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa.

Den Umfrageergebnissen nach finden es 51 Prozent der Befragten mit Kindern im schulpflichtigen Alter gut, wenn es auch künftig regelmäßig Online-Unterricht gäbe. Man darf aber nicht vergessen: 37 Prozent der Befragten hielten das für schlecht.

In der Gesamtbevölkerung ist die Skepsis größer: Unter allen Bundesbürgern sind 38 Prozent für die Fortführung von Online-Unterricht, 45 Prozent lehnen dies ab.

Die Politik stimmt ebenfalls für eine dauerhafte Integration des Homeschoolings in die Lehrpläne. „Digitalunterricht in Ergänzung zum Präsenzunterricht muss zum Standard in unseren Schulen werden – nicht nur in der Krise“, sagte Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) dem Focus.

Auch der Deutsche Lehrerverband begrüßt hybride Unterrichtsformen. „Wir sollten nach Corona nicht zur alten Normalität zurückkehren, sondern neu entdeckte Chancen in die Schule von morgen integrieren“, erklärte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger.

Guter Präsenzunterricht sei alternativlos, betonte Meidinger, doch er sollte in Zukunft um eine ständige digitale Komponente ergänzt werden.

Insa hatte zwischen dem 1. und 2. Dezember 2020 insgesamt 1.008 Personen befragt. Die Frage lautete: Fänden Sie es gut oder schlecht, wenn der Schulunterricht auch nach der Corona-Pandemie teilweise online stattfindet?

Deine Meinung zum Online-Lernen ist gefragt

Wie siehst du das? Lernen deine Kinder auch zuhause gut und wäre Online-Learning eine gute Ergänzung oder lehnst du dieses Hybridmodell ab und setzt nur auf Präsenzunterricht?