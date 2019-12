Apple will Satelliten zum Datentransfer auf iPhones nutzen

Apple plant offenbar ein weltumspannendes Satellitennetzwerk und würde mit einem Schlag zum globalen Telekommunikationsanbieter, wenn die Pläne verwirklicht werden. Demnach sollen künftig Daten aus dem All direkt auf iPhones und andere Geräte übertragen werden.

Ein entsprechendes Team von Spezialisten für Satellitentechnik baut Apple gerade auf, berichtet der Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit der Sache vertraut sind. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass die Satelliten von Apple gebaut werden. Vielmehr dürfte Apple entsprechende Dienstleister beauftragen, das System auszubauen und zu betreiben.

Wenn die Pläne realisiert werden sollten, würde Apple ohne Provider und Mobilfunknetzproblemen die Kommunikation seiner Nutzer ermöglichen können. Nach dem Bericht von Bloomberg hat Apple ein zwölfköpfiges Team beauftragt, die Möglichkeiten und Schwierigkeiten für ein solches System auszuloten und hat es der iPhone-Hardware-Sparte untergeordnet.

Das Team soll von den ehemaligen Google-Managern John Fenwick und Michael Trela geleitet werden, die auch bei ihrem früheren Arbeitgeber im Bereich Satellitentechnik arbeiteten.

Die Pläne sind gar nicht so abwegig, wenn man die Konkurrenz von Apple betrachtet. So will Amazon im Rahmen des Projekts Kuiper über 3.000 Satelliten für die Datenübertragung in den Orbit schießen. Auch Oneweb, Telesat und SpaceX haben erste Testsatelliten mit ähnlichen Intentionen ausgesetzt.

Google hingegen lässt seit 2011 Ballons in die Stratosphäre als Mobilfunkstationen aufsteigen, die schnelles Internet in entlegene Regionen bringen. Apple hatte einmal nach einem solchen Ballon für das von Erdbeben zerstörte Puerto Rico bezahlt.

