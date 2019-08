29.08.2019 - 19:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



29.08.2019 - 19:58 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Ein Stück Filmgeschichte wird versteigert. (Bild: Screenshot / smartmockups)

Heute Abend kommt beim Auktionshaus Nate D. Sanders in Kalifornien ein besonderes Plakat vom Film Toy Story unter den Hammer. Toy Story erhielt 1996 einen Oscar als Sonderauszeichung für den ersten computeranimierten Spielfilm. Das Filmposter im DIN-A1-Überformat schmückt ein Autogramm von Steve Jobs. Das Mindestgebot beträgt nicht weniger als 25.000 US-Dollar. Gebote werden auch online entgegengenommen.

Der Animationsfilm Toy Story unter der Regie von John Lasseter gilt als der erste vollständig am Computer animierte Kinofilm der Welt. Als der Film 1995 erschien war Steve Jobs der CEO der Pixar Animation Studios, bei denen die Geschichte des Spielzeug-Cowboys Woody und des Astronauten Buzz Lightyear erzählt. Immer, wenn die Kinder nicht im Kinderzimmer sind, erwachen die Figuren zu Leben. Der Film erhielt 1996 einen Oscar für das Drehbuch, seine Filmmusik und den Song „You've got a Friend in Me" sowie einen vierten Oscar als Sonderauszeichung für den ersten computeranimierten Spielfilm.

Kurz nach Erscheinen des Films Toy Story soll Steve Jobs eines der Pixar-Plakate mit den animierten Film-Helden Woody und Buzz Lightyear signiert haben. Die Echtheit des Autogrammes ist bestätigt und liegt dem Plakat in den Abmessungen von zwei mal drei Fuß oder 24 mal 36 Inch also rund 61,0 mal 91,4 Zentimeter bei. Es handelt sich um ein DIN-A1-Überformat.

Das Mindestgebot liegt bei 25.000 US-Dollar. Gebote können nach Registrierung auch online abgegeben werden. Die Auktion schließt heute Nacht.

Das Auktionshaus Nate D. Sanders in Los Angeles ist spezialisiert auf Stücke berühmter Besitzer. So kamen dort Schriftstücke von Albert Einstein ebenso unter den Hammer wie Handschuhe von Michael Jackson oder Fanpost von John Lennon sowie Stücke aus dem Nachlass von Orson Wells.

