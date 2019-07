14.07.2019 - 10:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der Pariser Think Tank „The Shift Project“ hat eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, wie stark die Umweltverschmutzung durch das kollektive Streaming von Videoinhalten ist. Die Studienautoren mahnen einen maßvolleren Umgang mit Videostreaming an.

Unter dem etwas sperrigen Titel „Die nicht nachhaltige Nutzung von Online-Video - Eine praktische Fallstudie für digitale Nüchternheit“ („The unsustainable use of online video – A practical case study for digital sobriety“) (PDF) beschäftigen sich Klimaforscher mit der Frage, was für einen Umwelteinfluss das Videostreaming auf die Emission von Treibhausgasen hat.

Allein die Online-Video macht 60 Prozent der weltweiten Datenströme und damit über 300 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus, so die Studienautoren. Das sind 1 Prozent der globalen Emissionen von CO2 - und entspricht der Menge, die Spanien emittiert. Video on Demand ist dabei für 34 Prozent verantwortlich, Pornografie zu 27 Prozent und Youtube zu 21 Prozent. 21 Prozent stammen aus anderen Quellen wie etwa sozialen Netzwerken.

Den Studienautoren ist klar, dass es nicht um ein „für“ oder „gegen“ Pornografie, Telemedizin, Netflix oder E-Mails geht, es geht schlicht um einen verantwortungsvollen Umgang. Die Herausforderung besteht darin, zu entscheiden, was eine sinnvolle Nutzung ist und was nicht.

The Shift Project hat sogar eine Browsererweiterung für Firefox entwickelt. Mit dem Carbonalyser kann der Nutzer sehen, wie viele Emissionen seine aktuelle Computernutzung verursacht.

Erschreckendes Ergebnis: Das Aufrufen einer Website verursacht ungefähr soviel CO2-Emissionen wie das einmalige Aufladen eines Smartphone-Akkus.

