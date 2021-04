TwelveSouth Forté: Neues MagSafe-Zubehör kommt auf den Markt

Der Zubehörmarkt für MagSafe ist nach wie vor recht überschaubar, er entwickelt sich doch langsamer als gedacht. TwelveSouth möchte hier nun ebenfalls mitmischen und hat mit dem Forté ein neues Zubehör vorgestellt, welcher ein Kompromiss darstellt.

Forté

Das Forté ist im Prinzip ein Ständer, indem der MagSafe-Charger eingesetzt wird. Der Fuß scheint recht stabil und den ersten Videos zufolge auch ausreichend schwer genug zu sein, um das iPhone mit einer Hand wieder abzunehmen. Das Kabel wird dabei elegant in einer Aussparung am Arm untergebracht und macht somit einen cleanen Look. Da der Forté mit dem originalen MagSafe-Charger bestückt wird, steht auch die volle Ladegeschwindigkeit mit 15 Watt zur Verfügung. Der Halter für den MagSafe-Charger lässt sich dabei um bis zu 70° neigen und sogar komplett waagerecht ausrichten, somit können auch die AirPods Pro geladen werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Hersteller ruft einen Preis von 39,99 US-Dollar auf, hier kommen aber noch die umgerechnet 45,00 Euro für den MagSafe-Charger dazu. Somit summiert sich die Investition auf knapp 80,00 Euro. Dafür lässt sich entweder das iPhone oder die AirPods laden. Forté lässt sich zunächst im amerikanischen Apple Store bestellen, eine zeitnahe Einführung in Deutschland ist zu erwarten. Alternativ würden wir hier eher den Magnetic 2-in-1-Charging Stand von Satechi empfehlen. Dieser kostet zwar ebenfalls knapp 80,00 Euro, AirPods und iPhone lassen sich aber gleichzeitig laden