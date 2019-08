04.08.2019 - 10:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



04.08.2019 - 10:38 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Trump will zum fünften Mal eine Zoll-Erhöhungsrunde gegen China starten. Diesmal wird es auch praktisch alle Produkte erwischen, die Apple herstellt. Der iPhone-Absatz könnte dadurch um 20 Prozent einbrechen. Es sei denn, Apple greift selbst ins Portemonnaie.

Die US-Zölle gegen China sollen abermals ausgeweitet werden. US-Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, 10 Prozent Zoll auf bestimmte chinesische Importe aufzuschlagen. Davon betroffen ist praktisch Apples gesamtes Produktsortiment. Die neuen Zolltarife sollen ab dem 1. September 2019 in Kraft treten. Die Vereinigten Staaten und China befinden sich seit 2018 in einen sich immer mehr verschärfenden Handelskrieg.

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters dürfte sich das auch Apples wirtschaftlichen Erfolg auswirken, wie Analysten der Bank of America Merrill Lynch voraussagen. Die Agentur zitiert die Analysten mit deren Hinweis, dass der Umsatzverlust pro Aktie ungefähr 50 bis 75 US-Cent betragen könnte.

Was bleibt Apple nun? Grob gesagt sind es drei Möglichkeiten. Apple könnte die Zollerhöhungen voll auf die Preise aufschlagen und riskieren, dass sich immer mehr Verbraucher die Geräte nicht mehr leisten wollen. Das würde die Nachfrage nach Analystenschätzungen um ungefähr 20 Prozent einbrechen lassen. Alternativ könnte Apple die Preise auf dem jetzigen Niveau belassen und stattdessen auf einen Teil seiner Marge verzichten. Das würde den Gewinn senken und die Aktionäre unglücklich machen, die immerhin ihr Geld Apple zur Verfügung stellen sollen. Die dritte Möglichkeit erscheint uns am wahrscheinlichsten: Apple könnte an beiden Stellschrauben drehen, die Preise moderat erhöhen und den Rest selbst schlucken.

Weltweit sanken die iPhone-Umsätze im letzten Quartal um 12 Prozent auf rund 26 Milliarden US-Dollar. Es scheint so, als wenn das iPhone seine Rolle als massiver Umsatzbringer für Apple allmählich verliert und das Unternehmen Alternativen schaffen muss. Das muss nicht zwangsläufig neue Hardware sein - Apple will auch mit neuen Diensten wie Medienstreaming wachsen. Ob die Transformation zum Dienstleiter funktioniert, werden wir in den kommenden Jahren sehen.

