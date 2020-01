Touch ID künftig im Power-Knopf des iPhones?

Analyst Ming-Chi Kuo gilt als gut informiert. Nun berichtete er Investoren nicht nur über Apples kurzfristige Pläne für das erste Halbjahr 2020, sondern auch über eine Rückkehr von Touch ID im Jahr 2021.

Touch ID kommt zurück, aber anders als erwartet

Nun hoffen Fans des Fingerabdruck-Sensors von Apple schon länger auf eine Rückkehr. Doch so wie Kuo es nun prognostiziert, erwarteten sie es vermutlich nicht.

Dem Analysten von TF International Securities zufolge, soll der Konzern aus Cupertino im kommenden Jahr ein Mittelklasse-iPhone mit LCD-Display und ohne Face ID auf den Markt bringen. Das besagte iPhone-Modell soll über ein randloses Display verfügen, ob des Designs. Touch ID wandert deshalb in den Power-Knopf am Rand des Smartphones. So lautet jedenfalls die aktuelle Interpretation der Gerüchteköche.

Ein besonderer Button

Die Technologie im Button solle kapazitiv arbeiten, erklärt Kuo. Der Knopf würde außerdem für eine optimale Benutzererfahrung ein neues Design erhalten. Weitere Details gab Kuo jedoch nicht preis. Es bleibt also abzuwarten, wie die Rückkehr von Touch ID tatsächlich aussehen wird…

