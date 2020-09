„Time Flies“: So schaust du Apples September-Event live

Das darfst du heute Abend erwarten

Apple hat eine lange Tradition mit Veranstaltungen im September. In der Regel stellte man jedoch das neue iPhone und in den vergangenen Jahren dann auch die Apple Watch vor. Durch COVID-19 verzögern sich die iPhone-Modelle jedoch, sodass Apple wohl die Smartwatch, neue iPads und vielleicht auch das neue Super-Abo namens „Apple One“ vorstellen könnte. Sei live dabei, um die Neuheiten als Erster zu sehen.

Auf dem Mac

Wer das September-Event auf dem Mac betrachten möchte, der sollte mindestens macOS Sierra (oder neuer) installiert haben. Ist diese Voraussetzungen gegeben, gehen Nutzer einfach auf diese Apple-Website. Der Livestream startet heute Abend kurz vor 19 Uhr deutscher Zeit.

Auf dem iPhone, dem iPad & iPod touch

Alternativ dazu können Nutzer das Event auch live auf dem iPhone, iPad oder iPod touch verfolgen. Voraussetzung ist die Betriebssystem-Version iOS 10. Auch hier rufst du lediglich kurz vor 19 Uhr am heutigen Abend die Event-Webseite auf.

Auf Apple TV

Eines der besten Erlebnisse erhältst du auf deinem Apple TV. Besitzer eines Apple TV 4 (oder neuer) brauchen sich seit der WWDC 2020 die Event-App nicht mehr herunterladen. Apple integriert den Livestream automatisch in der TV-App. Dies soll übrigens auf allen Geräten der Fall sein, auf denen die TV-App verfügbar ist. Der Stream wird automatisch darin angezeigt.

Der einfachste Weg

2019 überraschte Apple mit einem eigenen YouTube-Stream. Seither gehört er zum festen Bild bei Events und wird auch dieses Mal nicht fehlen. Apple erlaubt damit nahezu unabhängig vom Gerät, den Stream zu verfolgen. Es ist entweder ein Webbrowser oder ein App notwendig. Der Link zum Stream funktioniert bereits.

Hier auf maclife.de

Die Online-Redaktion wird das digitale Apple-Event live begleiten und ebenfalls berichten. Noch während der Keynote wird die Redaktion die Neuheiten einordnen und in gewohnter Manier ausführlich darüber berichten.