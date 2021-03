Fortnite: Apple Führungsriege muss vor Gericht

Neben Apple-Chef Tim Cook sind das Marketing-Chef Phil Schiller und Software-Chef Craig Federighi. Auch der App-Store Manager Matt Fischer, der Sicherheitsdirektor Eric Gray, Spiele-Entwicklungmanager Mark Grimm und andere Personen aus den Bereichen Marketing und Entwickler-Management und der ehemalige iOS-Softwarechef Scott Forstall wurden geladen.

Den öffentlichen Gerichtsunterlagen nach ist vorgesehen, dass Cook eine Stunde lang befragt wird. Federighi soll zwei Stunden lang aussagen und Phil Schiller soll gar 10 Stunden lang befragt werden. Teilweise sind Kreuzverhöre angekündigt worden.

Apple freut sich angeblich auf die Auseinandersetzung

MacRumors hat eine Erklärung von Apple erhalten, die das Gerichtsverfahren als Möglichkeit darstellt, zu der Apple zeigen kann, wie wichtig der App Store für die Wirtschaft sei. Natürlich wird keiner der Apple-Mitarbeiter sagen, dass es sich um ein Monopol für iOS-Software handelt.

„Wir sind zuversichtlich, dass der Fall beweisen wird, dass Epic absichtlich gegen die Vereinbarung verstoßen hat, nur um seine Einnahmen zu steigern, was zur Entfernung aus dem App Store führte. Dadurch hat Epic die Sicherheitsfunktionen des App Stores auf eine Art und Weise umgangen, die zu einer Einschränkung des Wettbewerbs führt und die Privatsphäre und die Datensicherheit der Verbraucher in hohem Maße gefährdet,“ heißt es in der Stellungnahme von Apple.

Epics Zeugenliste umfasst den Chef des Unternehmens Tim Sweeney und diverse andere Mitarbeiter. Andere Zeugen, die vor Gericht geladen wurden, gehören weder zu Apple noch zu Epic, könnten jedoch wichtige Hinweise auf ein einen im Raum stehenden Monopol-Missbrauch durch Apple liefern. Dazu zählen Manager von Microsoft, Nvidia und Facebook.

Fortnite-Rauswurf mündete in Monopolkritik

Die Streitigkeiten zwischen Epic und Apple begannen im August 2020 mit dem Rauswurf von Epic-Spiel Fortnite aus dem App Store. Die Entwickler hatten gegen Apples Regeln verstoßen und In-App-Käufe an Apple vorbeischleusen wollen. Gegen diese Maßnahme versuchte Epic sich erst mit einer Einstweiligen Verfügung zu wehren. Nachdem diese scheiterte, begann das Unternehmen, das Monopol des App Stores zu kritisieren und den Prozess anzustrengen.