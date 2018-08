14.08.2018 - 16:40 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Im Handelskrieg zwischen den USA und der Türkei zeigt sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan inzwischen mit verzweifelten Vorschlägen. Erdogan ruft auf zum Boykott von US-Elektronik-Produkten – allen voran das iPhone. Seine Landsleute sollten Samsung kaufen oder das türkische Smartphone Vestel Venus, schlägt Erdogan in einer TV-Ansprache am Dienstag morgen vor. Wie der Boykott kontrollierte werden soll, ist unklar.

Die US-Wirtschaftzeitung Financial Times berichtet von der heutigen TV-Ansprache von Recep Tayyip Erdogan. Der türkische Präsident schlägt vor, dass 81 Millionen Türken anstelle des iPhones alternative Geräte von Samsung oder das türkische Smartphone Vestel Venus kaufen sollen. Das iPhone hat in der Türkei einen geschätzten Marktanteil von rund 15 Prozent.

Derart alberne Vorschläge lenken dabei ab von den ursprünglichen Konfliktlinien. In der Türkei befindet sich ein US-Bürger unter dem Vorwurf des „Terrorismus“ in Haft. Der evangelikane US-Pastor Andrew Brunson sitzt in der Türkei im Gefängnis. Ihm werden Verbindungen zur PKK und zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Erdogan möchte, dass die türkische Justiz den seit 23 Jahren in der Türkei lebenden US-Bürger austauscht gegen den in den USA lebenden islamischen Geistlichen Fethullah Gülen, einem einstigen Weggefährten von Erdogan.

Die türkische Lira ist seit Jahresanfang um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Dollar gesunken, was durch eine sich selbst verstärkende Mischung aus konfrontativer Politik, wirtschaftspolitischer Verwirrung und US-Zollerhöhungen herbeigeführt wurde. Die Eskalation eines politischen Streits mit den Vereinigten Staaten hat die Volatilität angeheizt und die Lira gegenüber anderen Währungen weiter abgewertet.

Der US-türkische Handelsstreit belastet auch die EU. Vorwiegend spanische Banken tragen ohne Risiken in der Türkei. Auch der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall investiert und baut eine Panzerfabrik in Karasu östlich von Istanbul. Aber im Gegensatz zum EU-Mitglied Griechenland wird es für die Türkei jedoch keine konzertierte Rettungsaktion in der Euro-Zone geben können.

In der Folge könnte sich die Türkei in Russland mit frischem Geld finanzieren. Auf diese Weise würde die Nato geschwächt, ein weiterer Keil in die EU getrieben und der Nahe Osten zwischen Syrien, Iran und Irak sowie Kurdistan und der Türkei weiter destabilisiert werden. Anfang September soll ein Syrien-Gipfel, an dem Merkel und Putin teilnehmen sollen, eine Weltpolitik ohne die USA vorbereiten.

Auf der anderen Seite rief Donald Trump – damals noch im US-Wahlkampf – selbst auf zum iPhone-Boykott, weil sich Apple weigerte, iPhones von Terror-Verdächtigen und von überführten Straftätern für das FBI zu entsperren. Inzwischen nutzt Donald Trump sein iPhone bevorzugt, und zwar für Twitter.

