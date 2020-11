Stellar Black-Friday-Bundle: Datenrettung zum Schnäppchenpreis

Wer sich schon einmal mit dem Thema Datenrettung beschäftigen musste, ist sicherlich auch schon auf das Unternehmen Stellar Information Technology gestoßen. Stellar bietet verschiedene Apps auch für Daten- und System-Reparatur an. Nun gibt es zum Black Friday einen verrückten Deal – du zahlst einmalig nur 39 Euro für die sechs beliebtesten Programme des Entwicklers.



Eines musst du aber beachten: Es handelt sich dabei um Programme für Windows. Du kannst damit aber zum Beispiel Daten vom iPhone retten oder fehlerhafte Bilddateien von der GoPro, oder einer DSLR reparieren. Zudem besteht die Möglichkeit, die Wiederherstellung verlorener oder gelöschter Daten zu starten und auch Daten von Speichermedien retten. Die Einsatzmöglichkeiten sind groß. Im Bundle sind nur Windows-Lizenzen – wenn du ein iPhone nutzt und einen Windows-PC hast, ist das ein großartiges Angebot für dich. Einige der Apps gibt es zudem gar nicht für den Mac.

► Direkt zum Stellar Black-Friday-Bundle

Für die „echte" Mac-Software von Stellar gibt es derzeit keine Aktion. Was du ab er ausprobieren kannst: Für alle Apps gibt es auf der Stellar-Webseite eine Testversion. Die kannst du kostenlos laden und einmal zum Beispiel unter Parallels Desktop oder mit Boot Camp auf dem Mac mit Windows starten und ausprobieren, ob du die Software so nutzen kannst, wie du vorhattest; also zum Beispiel um Fotos von der GoPro wiederherzustellen etc.

Diese Apps sind im Stellt Black Friday Bundle dabei:

Stellar Data Recovery (Standard) Normalpreis 42 Euro

Stellar Password Recovery Normalpreis 42 Euro

Stellar Data Recovery for iPhone Normalpreis 33 Euro

Stellar Repair for Photo Normalpreis 25 Euro

BitRaser File Eraser Normalpreis 25 Euro

Stellar Converter for Audio Video Normalpreis 20 Euro

Alles zusammen gibt es jetzt für 39 Euro. Damit lohnt sich das Angebot bereits, wenn du mehr als eine dieser Apps verwendet möchtest. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit bis einschließlich zum 27. November.

Stellar bietet im Übrigen eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie an, falls die Programme nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Wie gut Stellar dabei seine Arbeit macht, hatten wir uns schon einmal im vergangenen Jahr angesehen. Damals hatten wir allerdings eine Version für den Mac ausprobiert: