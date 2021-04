Staffel 2 von "Ted Lasso" - Wir verraten Dir, wann es losgeht

Die Serie "Ted Lasso" mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle, kam wohl zur rechten Zeit. Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht anstrengend und vielleicht etwas zu deprimierend und da war dieser pure Optimismus offenkundig genau das, was die Zuschauer brauchten.

Staffel 2 knüpft nahtlos am Ende der ersten Staffel an

Der Abstieg des von Ted Lasso trainierten Fußballvereins ließ sich in der letzten Folge der ersten Staffel nicht mehr abwenden und bedeutete ein durchaus tränenreiches Staffelfinale. Die zweite Staffel knüpft daran nahtlos an und holt einige Charaktere aus der ersten Staffel zurück, wie der veröffentlichte Trailer beweist:

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ted Lasso bleibt weiterhin Coach des AFC Richmond, doch auch in der zweiten Liga ist das Team nicht sonderlich erfolgreich. Die andauernde Niederlagenserie setzt den Spielern zu und einmal mehr muss Ted Lasso an der Einstellung des Teams appellieren, dass am Ende alles gut werden wird.

Von beiden Seiten gelobt

Eingangs wurde kurz über das vermeintliche Erfolgsrezept gesprochen, doch die Serie ist auch nach vermeintlich objektiven Maßstäben wirklich gut. Sowohl Fans als auch renommierte Kritiker sind sich einig, dass Cupertino mit der Serie Ted Lasso eine der besten Comedyserien der vergangenen Jahre an den Start brachte. Das liegt einerseits an der grundlegenden Story, Ted Lasso ist ein Football-Coach, welcher als Fussballtrainer einen englischen Erstligisten übernimmt - das führt oftmals schon zu grandioser Situationskomik. Der Hauptgrund für den Erfolg der Serie ist aber der Charme, die Liebenswürdigkeit und ebenjener Optimismus, welchen die Zuschauer im Jahr 2020 gebraucht zu haben schienen. Das macht in Summe Jason Sudeikis auch zu Recht zum Gewinner der Golden Globes als bester männlicher Hauptdarsteller

Wann startet Staffel 2?

Auch die zweite Staffel von Ted Lasso wird exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt. Los geht es mit der ersten Folge ab dem 23. Julis 2021, neue Folgen sollen im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Basierend auf der ersten Staffel schätzen wir, dass Cupertino zum Start der zweiten Staffel gleich die beiden ersten Folgen bereitstellen wird. Insgesamt wird die zweite Staffel wieder 10 Folgen zu je 21 Minuten umfassen.

Ted Lasso hat bei uns in der Redaktion einige Fans gefunden, wie steht Ihr denn zu der Serie? Seid Ihr genauso gespannt wie wir?