17.03.2019 - 10:17 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Spotify/Bildbearbeitung: Mac Life)

Spotify teilte kürzlich mit, eine Kartellklage gegen Apple bei der Europäischen Kommission wegen unlauterer Praktiken im App Store eingereicht zu haben. Apple reagierte zwei Tage später, bezeichnete die Beschwerde als "irreführend". Spotify legt nun eine Schippe nach.

Im Streit um die Monopolvorwürfe gegen Apple hat Spotify ein neues Argument gebracht. In einer Erklärung gegenüber dem Branchendienst Variety sagte ein Spotify-Sprecher: "Jeder Monopolist wird sagen, dass er nichts falsch gemacht hat" und dass die Antwort von Apple folglich "völlig im Einklang mit unseren Erwartungen".

"Wir haben unsere Klage eingereicht, weil Apples Handlungen den Wettbewerb und die Verbraucher schädigen und einen klaren Gesetzesverstoß darstellen. Dies zeigt sich in der Überzeugung von Apple, dass die Benutzer von Spotify auf iOS Apple-Kunden sind und nicht Spotify-Kunden, was den Kern des Problems mit Apple trifft."

Sollte die EU-Kommission zur Ansicht gelangen, dass Apples Verkaufsprovision zu hoch ist, dann droht Apple womöglich ein herber Umsatzrückgang. Spotify will vor allem vermeiden, weiterhin eine so hohe Umsatzbeteiligung an Apple zu zahlen, wenn Nutzer über ihre eigene App ein Abo abschließt.

Apple ist mit der Provisionsregelung nicht allein. Auch Plattformen wie Googles Play-Store verlangt eine Provision für Erlöse, die über Apps aus diesem Store gemacht werden. Der Satz liegt bei Apple und bei Google bei 30 Prozent, wobei Apple ihn im zweiten Abojahr des Nutzers auf 15 Prozent senkt. Wer über den Play-Store von Google ein Spotify-Abo erwirbt, kann die Provision übrigens umgehen, wenn er alternative Bezahlwege nutzt. Dann bekommt Google nichts - was dem Endanwender aber keinen Vorteil oder Nachteil bringt.

Spotify will auch, dass die Abrechnung mit seinen Kunden nicht zwingend über den App Store von Apple laufen will. Aktuell lässt sich das Spotify-Premium-Abo nicht mehr über die App abschließen. Auch bei Netflix gibt es diese Option nicht mehr. Das ist aber für die Kunden wesentlich unkomfortabler, da sie keinen nahtlosen Bestellvorgang über die App vornehmen sondern erst ins Web wechseln müssen.

Die Beschwerden von Spotify gehen aber noch weiter. So seien Updates der iOS-App blockiert oder Spotify von der Siri-Nutzung ausgeschlossen worden. Auch zum Homepod und der Apple Watch gibt es keinen Apple Music ebenbürtigen Zugang.

