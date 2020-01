Sonos rudert zurück: Unterstützung von Altgeräten verlängert

Am 21.01.2020 kündigte Sonos an, dass man ab Mai einige Altgeräte wie den Play:5 (1. Generation) oder den Zone Player ab Mai 2020 nicht mehr mit neuer Software bedenken wird. Damals gab man auch an, dass die Geräte weiterhin funktionieren werden und auch mit einer kleinen Einschränkung mit neuen Geräten im typischen Sonos-System verwendet werden können – allerdings nur, wenn die neuen Geräte nicht außerhalb des eigenen Netzwerks aktualisiert werden. Ansonsten könnten neue Features hinzukommen und damit die Kompatibilität beeinflussen, sodass eine Weiterverwendung innerhalb des Sonos-Systems nicht mehr möglich sei.

Sonos-CEO entschuldigt sich

Wie der Sonos-CEO Patrick Spence in einer E-Mail ausführt, möchte man sich für die Vorgehensweise entschuldigen, obwohl man mit Kritik gerechnet habe. Allerdings ruderte er auch etwas zurück und gab an, dass man die Altprodukte auch nach Mai mit Updates versorgen wird, wenn beispielsweise Fehler und Sicherheitslücken entdeckt werden. Jedoch sollte man keine neuen Features mehr erwarten.

Desweiteren möchte man auch das Problem mit der Kompatibilität lösen, dass sich durch Updates und dem Hinzufügen neuer Features bei modernen Geräten ursprünglich ändern sollte. Vielmehr möchte man die Geräte in zwei Gruppen unterteilen, um alte Geräte und „moderne“ Geräte unabhängig in einem Zuhause zu unterstützen. Weitere Informationen zur möglichen Funktionsweise werden in dem kommenden Wochen erwartet.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 829,00€

Mehr zu diesen Themen: