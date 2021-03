Sonos Roam: Portable Lautsprecher zum günstigen Preis geleakt

Sonos Move: Ein erster Versuch im Freien

In 2019 stellte Sonos einen tragbaren Lautsprecher vor. Genau wie die bisherigen Geräte des Herstellers lässt er sich in ein Multiroom-System einbinden und verfügt neben AirPlay 2 sowie WLAN erstmals auch über Bluetooth, sodass er sich prima unterwegs verwenden lässt. Allerdings hat der mobile Lautsprecher einen großen Haken: sein Preisschild. Mit rund 400 Euro ist er alles andere als günstiger. Dieses „Problem“ will Sonos in Kürze mit dem Sonos Roam angehen.

Sonos Roam: Das kann der günstige Smart Speaker

Genau wie der Sonos Move ist der Roam für die mobile Nutzung ausgelegt. Um einen Preis von 170 US-Dollar (≈ 145 Euro) zu erreichen, fällt der Lautsprecher deutlich kleiner aus als der ältere Bruder. Man könnte es laut der Website The Verge mit einem „UE Boom“ oder Beats Pill vergleichen. Dennoch bringt es ein knappes halbes Kilogramm auf die Wage. Geladen wird es entweder per USB-C-Kabel oder in einem drahtlosen Ladedock, das jedoch optional für rund 50 US-Dollar (≈ 40 Euro) verkauft werden soll. Farblich orientiert man sich natürlich an den bisherigen Produkten, sodass wieder Weiß und Schwarz zur Auswahl stehen.

Daneben wird erwartet, dass sich der Sonos Roam via Amazon Alexa oder Google Assistant steuern lässt. Apple-Nutzer können hingegen auch auf AirPlay 2 zurückgreifen und zwei Lautsprecher zu einem Stereopaar verbinden. Trotz seiner großen Funktionalität und kleinen Größe soll er mit einer Ladung etwa 10 Stunden durchhalten und ist zudem stoß- und wassergeschützt.

Noch ist das Einsteigermodell nicht offiziell vorgestellt. Dies soll am 9. März erfolgen, während die Markteinführung für den 20. April erwartet wird.

Was haltet ihr von dem Sonos Roam? Ist es eine günstige Alternative für den Garten oder sollte man doch lieber zum Move greifen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.