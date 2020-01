Sonos zerstört Lautsprecher mit fragwürdiger Funktion

Sonos hat ein Recycling-Programm mit einem Kill-Switch für seine vernetzten Lautsprecher eingeführt. Damit können Nutzer Geräte, die sie nicht mehr benötigen, von allen persönlichen und technischen Daten befreien. Soweit so gut. Doch die Geräte lassen sich damit auch von niemand anderem mehr benutzen. So werden selbst perfekt funktionierende Lautsprecher zu Elektronikmüll. Der Nutzer, der seine Lautsprecher in diesen Modus versetzt, bekommt zudem 30 Prozent auf neue Sonos-Produkte. So wird er geradezu ermutigt, die Funktion zu nutzen, wenn beispielsweise neue oder bessere Geräte auf den Markt kommen. Bisher ist es auch nicht gelungen, den Kill-Switch wieder umzulegen.

Der Lautsprecher funktioniert nach Aktivierung genau nach 21 Tagen nicht mehr. Einmal aktiviert, lässt sich der Sterbeprozess auch nicht mehr aufhalten, selbst wenn sich der Nutzer das ganze anders überlegt haben sollte.

In der App heißt es: „Der Recycling-Modus ist ein Zustand, in den Ihr Gerät 21 Tage nach der Bestätigung des Recyclings in der Sonos App wechselt. Im Recyclingmodus werden alle Daten gelöscht und das Gerät dauerhaft deaktiviert, sodass Sie es sicher und gefahrlos entsorgen können. Sobald sich ein Gerät im Recycling-Modus befindet, kann es nicht wieder aktiviert werden.“

Gegenüber der US-Website The Verge teilte Sonos mit, dass man nicht wolle, dass veraltete Geräte mit eventuell fehlenden Funktionalitäten in die Hände von anderen Anwendern gelangen. So etwas ist natürlich weder nachhaltig noch sinnvoll. Sonos betonte gegenüber The Verge zudem, dass nur Lautsprecher beim deaktivieren einen Bestellrabatt bekommen, wenn diese 10 Jahre oder älter seien. Auch wenn jemand aus Versehen ein Gerät in den Recycling-Modus versetzt habe, könne diesen Kunden geholfen werden. Doch auf der Sonos-Website sucht man einen solchen Hinweis vergebens. Offenbar muss sich ein Kunde dann an die Hotline wenden.



Produkthinweis Produkthinweis Sonos One SL All-In-One Smart Speaker (Kraftvoller WLAN Lautsprecher mit App-Steuerung und AirPlay 2 - Multiroom Speaker für unbegrenztes Musikstreaming) weiß, ohne Sprachsteuerung 159,00€

Mehr zu diesen Themen: