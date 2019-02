05.02.2019 - 16:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



05.02.2019 - 16:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sonos gehört zu den wenigen Unternehmen, um die es stets lange Zeit ruhig ist, bevor sie sich mit einem überraschenden neuen Audioprodukt zurückmelden. Etwa kündigten die Audioexperten im vergangenen Jahr zur IFA eine neue Version des Sonos Amp an, die nun bald erscheinen wird. Passend zur Veröffentlichung wird es jedoch noch weitere Audio-Produkte geben, die in Kooperation mit Sonance entstanden sind.

Nach monatelangem Stillschweigen gab Sonos soeben bekannt, dass der Sonos Amp am 12. Februar in den Handel kommen wird. Mit einem Preis von 699 Euro ist der Verstärker nicht gerade günstig, bietet dafür jedoch die gewohnte Sonos-Qualität und zahlreiche Funktionen, sodass Sie Ihre Boxen ganz bequem per AirPlay 2 oder über einen der mehr als 60 Streamingdienste mit ausreichend Material versorgen können.

Daneben können Geräte auch via HDMI-ARC-Anschluss oder AUX-Eingang angeschlossen werden, sodass beispielsweise auch ein Plattenspieler oder Receiver als Audioquelle dienen kann. Der Verstärker kann bis zu vier Lautsprecher ansteuern und liefert dabei pro Kanal eine Leistung von 125 Watt. Der Anschluss erfolgt dabei wahlweise per Gewinde oder Bananenstecker.

(Bild: Sonos)

Drei neue Lautsprecher angekündigt - Außen, Decke und Wand

Passend zum kompakten Verstärker bietet Sonos nun in Kooperation mit Sonance drei neue Lautsprecher an. Allerdings gibt es hierbei einen Haken. Die Unternehmen bieten diese nur als Paare an, sodass ein Einzelkauf vorerst nicht möglich ist.

Der Sonos Outdoor Speaker by Sonance wird ab April 2019 in den Handel kommen. Dabei handelt es sich um ein Modell für den Außenbereich, welches unterschiedlichsten Umweltbedingungen trotzt. Das Lautsprecher-Paar wird dann allerdings auch 899 Euro kosten.

Günstiger kommen die Deckenlautsprecher Sonos In-Ceiling Speaker by Sonance daher. Für 699 Euro können Sie den typischen Sonos-Klang versteckt in Ihre Decke integrieren, während die Sonos In-Wall Speaker by Sonance in der Wand verschwinden. Sowohl die Decken- als auch die Wandlautsprecher werden ab dem 26. Februar verfügbar sein.

Über die Produkte hinaus kündigte Sonos weitere Partnerschaften mit Smart-Home-Anbietern an. So lassen sich Sonos-Lautsprecher demnächst auch mit Schaltern, Panels und der App von Busch-Jaeger steuern und in Szenarien einfügen.

Anzeige