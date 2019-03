07.03.2019 - 16:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit langer Zeit ist es schon möglich, dass Sie PlayStation-4-Spiele auf dem iPhone oder iPad spielen können. Dazu haben einige Drittanbieter diverse kostenpflichtige Apps veröffentlicht. Gemeinsam mit Firmware 6.50 für die PS4 hat Sony nun auch eine eigene kostenlose Remote-Play-App für iOS veröffentlicht. Gemeinsam mit der neuen App gibt es jedoch einige wenige Einschränkungen zu beachten. Wir haben das wichtigste für Sie zusammengefasst.

Heute früh hatte Sony überraschend Firmware 6.50 für die PlayStation 4 veröffentlicht. Als eine der Hauptfunktionen wurde Remote Play für iOS-Geräte genannt. Dies war jedoch schon über Drittanbieter-Apps längst inoffiziell möglich, aber nun gibt es auch den offiziellen Support seitens Sony. Dazu hat das Unternehmen die kostenfreie App „PS4 Remote Play“ im App Store veröffentlicht.

Während Sie mit virtuellen Tasten spielen können, merkt Sony in der App-Beschreibung an, dass der DualShock 4 Controller am iPhone oder iPad nicht verwendet werden kann. Es würde uns jedoch nicht wundern, wenn Drittanbieter-Controller funktionieren würden. Eine Bestätigung steht dafür hingegen aus.

Greife mit PS4 Remote Play auch unterwegs per WLAN auf deine PS4 zu. Zeige den PS4-Bildschirm auf deinem Mobilgerät an.

Verwende den Controller auf dem Bildschirm deines Mobilgeräts zum Steuern deiner PS4.

Nimm mit dem Mikro deines Mobilgeräts an Sprach-Chats teil.

Gib über die Tastatur deines Mobilgeräts Text auf deiner PS4 ein. Um diese App zu verwenden, brauchst du Folgendes: Mobilgeräte mit iOS 12.1 oder höher installiert​

iPhone 7, iPad (6. Generation) und iPad Pro (2. Generation) oder höher werden empfohlen.

Ein PlayStation 4-System mit Firmwareversion 6.50 oder neuer

Ein Konto für PlayStation Network

Schnellen Internetzugang (WLAN-Netzwerk zu Hause)

Laden im App Store PS4 Remote Play Entwickler: PlayStation Mobile Inc. Preis: Gratis

Laden

