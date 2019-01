07.01.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Numi 2.0 (Bild: Kohler)

Auf der CES 2019 wurde Kohlers intelligente Toilette, die Numi 2.0 mit Unterstützung für HomeKit und sogar Siri-Sprachbefehlen vorgestellt. Für die Kleinigkeit von umgerechnet 7.000 Euro gehört sie Ihnen.

Eigentümer der Toilette können über Siri, den Toilettensitz heizen und die mehrfarbige Beleuchtung ansteuern, teilten Vertreter des Herstellers Kohler gegenüber AppleInsider mit. Die Numi 2.0 verfügt auch über eine Bidet- und Trocknerfunktionen sowie integrierte Lautsprecher mit Unterstützung für Amazons Alexa Sprachassistent.

Wie die "2.0" andeutet, ist nicht das erste vernetzte Badezimmergerät von Kohler. Das Unternehmen präsentierte auf der CES im vergangenen Jahr seine Kohler Connect Produktlinie mit einer intelligenten Dusche, einem intelligenten Spiegel und einer intelligenten Badewanne.

Seitdem hat sich einiges geändert - der Spiegel ist nun Alexa-fähig und bei der Badewanne kann auf Zuruf das Wasser in der bevorzugten Temperatur und Tiefe eingelassen werden.

Der Spiegel kostet rund 1.250 US-Dollar in der 24-Zoll-Version. Das 40-Zoll-Modell kostet rund 1.600 US-Dollar. Die Dusche mit Sprachbefehlfunktion kostet 3.000 US-Dollar und die freistehende Badewanne wird für rund 4.850 US-Dollar verkauft. Die Toilette Numi 2.0 kostet 7.000 US-Dollar in der weißen und 8.000 US-Dollar in der schwarzen Version, die nichts weiter kann, außer eben schwarz zu sein.

Auf der Webseite des Herstellers werden alle vernetzten Badezimmer-Geräte und auch das WC ausführlich vorgestellt.

