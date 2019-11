Sieht so iOS 14 aus?

iOS 13 ist nur wenige Wochen alt, und schon machen sich einige Gedanken um den Nachfolger für das iPhone-Betriebssystem.

Wie wird iOS 14 wohl aussehen? Wenn es nach Hacker 34 geht, wird das Betriebssystem des iPhones ganz schön aufgebohrt. Sogar Komplikationen ähnlich wie die der Apple Watch, einen Split View-Modus und eine neue Telefon-Oberfläche soll es seinem Design nach geben.

Die Komplikationen sollen immer angezeigt werden, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Das soll über einen Always-On-Bildschirm realisiert werden, wie ihn auch die Apple Watch Series 5 enthält.

Sogar eine Unterstützung für Drag und Drop hat sich Hacker 34 einfallen lassen. Das insgesamt recht elegante Design mit seinen Kartendarstellungen erinnert auch ein wenig an Windows Mobile.

Was haltet ihr von dem Konzept für iOS 14? Entspricht das euren Wünschen oder fehlen euch Funktionen? Was soll iOS 14 eurer Meinung nach können? Schreibt eure Ideen einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels. Die anderen Leser und wir sind schon sehr gespannt, was ihr euch vorstellt.

