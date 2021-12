Shopping-Tipps der Profis: Filme digitalisieren & automatisches Balgengerät

Weihnachten 2021: falkemedia Tech-Guide

Kaiser FilmCopy Vario (Kit)

Diese Haltevorrichtung zum exakten Positionieren von Dias und Negativen verschiedener Formate eignet sich perfekt für die Digitalisierung mit einer Kamera an einem Repro- oder Kamerastativ. Gerahmte Kleinbild-Dias werden direkt von oben in den FilmCopy Vario eingelegt, zum Einlegen von Filmstreifen wird der Andruckrahmen nach oben geklappt. Im FilmCopy Vario Kit ist die superflache LED-Leuchtplatte slimlite plano zum Betrachten und Sortieren von Dias und Negativen und zur Beleuchtung bei der Digitalisierung bereits enthalten.

www.kaiser-fototechnik.de | Preis: 239 Euro (einzeln), 319 Euro (Kit)

Automatisches Balgengerät für Sony E-Mount

Der klassische Weg zur Makro- und Mikrofotografie führt über das Balgengerät. Das vollautomatische BAL-NEX wurde speziell für die Verwendung mit spiegellosen Sony E-Mount-Kameras und -Objektiven entwickelt und überträgt dabei sämtliche Funktionen zwischen Kamera und Objektiv. Passende Objektive lassen sich unter Verwendung eines optional erhältlichen Reduzierrings sogar in Retrostellung am Balgengerät ansetzen.

Neben dieser Variante für Sony E-Mount bietet Novoflex weitere Balgengeräte für Canon EF- und RF-, Fujifilm X-, Nikon Z-Mount, L-Mount sowie MFT-Kombinationen an. Die Geräte sind zudem in das NOVOFLEX-Adaptersystem eingebunden und können so auch mit anderen Objektiven genutzt werden.

www.novoflex.de | Preis: 849 Euro

