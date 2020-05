Unfassbar: Belkin macht funktionsfähige Wemo Netcams absichtlich kaputt

Belkin schaltet die Server für seinen Dienst iSecurity+ ab und sorgt damit dafür, dass sich die vom Unternehmen verkauften Überwachungskameras nicht mehr nutzen lassen. DIe Wemo Netcams wurden von Belkin verkauft und sind damit nun vollkommen nutzlos, auch wenn sie rein technisch noch einwandfrei funktionieren.

Das macht viele Nutzer wütend. Appelle an Nachhaltigkeit, Vertrauensschutz oder schlichtweg an den Verstand helfen da wohl nichts mehr.

Die Server werden am 29. Mai 2020 abgeschaltet, wie der Hersteller auf einer Support-Website schreibt. Die Plattform existierte immerhin sieben Jahre lang - ein Verfallsdatum hat sie natürlich nicht - es handelt sich um eine reine Managemententscheidung, auch wenn das Unternehmen unter Umständen Kosten für den Betrieb und für Updates tragen muss - der Schritt hätte nicht zwangsläufig kommen müssen.

Es handelt sich um einen Abodienst - also eigentlich eine Quelle steter Geldflüsse für den Anbietern. Wer nun ein laufendes Abo hat und vielleicht für mehrere Monate im Voraus bezahlt hat, soll sein Geld zurück bekommen. Nutzer müssen die Rückerstattung sogar beantragen - automatisch gibt Belkin gar nichts zurück. Wer Geld will, muss bis zum 30. Juli 2020 warten, obwohl die Server Ende Mai abgeschaltet werden. Wer in den letzten zwei Jahren eine Wemo Netcam gekauft hat, bekommt auf Antrag sein Geld komplett zurück. Aber nur, wenn er noch den Kaufbeleg hat. Das könnte dem einen oder anderen Nutzer schwer fallen.

Belkins Entscheidung passt nicht in die Zeit

Dennoch ist dieser Schritt nicht nachvollziehbar. Die Webcams sind danach trotzdem Schrott, die Umweltbelastung ist da und dann ist da auch noch der Vertrauensbruch. Wer die Kamera vor dem 1. April 2018 gekauft hat, bekommt vom Kaufpreis gar nichts zurück.

Was hältst du von Belkins Aktion? Bist du vielleicht sogar selbst betroffen? Schreibe uns deine Meinung, wir sind sehr gespannt.

