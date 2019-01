17.01.2019 - 15:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Satechi)

Der iMac, Mac mini, iMac Pro und Mac Pro lassen sich ganz einfach mit Magic Mouse, Magic Keyboard oder Magic Trackpad bedienen. Sollte das mitgelieferte Zubehör allerdings kaputt gehen, dann kann es teuer werden. Hier lohnt sich daher stets ein Blick auf den Zubehörmarkt. Dort wird in vielen Fällen sehr gute Qualität zum kleineren Preis geboten. Die neuesten Zugänge sind die Aluminium-Tastaturen von Satechi.

Originalzubehör von Apple ist in der Regel sehr teuer. Wer den Aufpreis nicht zahlen möchte, kann sich auch anderweitig umschauen. Viele Drittanbieter wie etwa Satechi stehen mit ihren Produkten den Originalen oftmals in nichts nach und kosten dabei nur einen Bruchteil. Dazu gehört auch die neueste Tastatur-Familie von Satechi. Diese sind perfekt auf die Apple-Geräte abgestimmt und bieten ein modernes Design in verschiedenen Farben an: Space Grau und Silber. Daneben sind die Tastaturen sowohl kabellos als auch kabelgebunden verfügbar. Die drahtlose Variante wird via USB-C-Port geladen. Zusätzlich verfügen beide Modelle über einen Nummernblock, der alle wichtigen Tasten für Sie bereithält.

Die verschiedenen Modelle sind ab sofort bei Amazon und anderen Händlern wie Gravis verfügbar. Die Bluetooth-Variante kostet 79,99 Euro, während die kabelgebundenen Modelle für je 59,99 Euro über die Ladentheke gehen. Im Vergleich dazu kostet Apples Magic Keyboard 99 Euro, während die Variante mit Ziffernblock mit 149 Euro zu Buche schlägt.

(Bild: Satechi)

Alle Daten im Überblick Schlanke Tastaturen für macOS-Geräte aus Aluminium und mit QWERTZ-Tastenanordnung

Ausgestattet mit Ziffernblock, Steuerungstasten für den Cursor und Befehlstasten für macOS-Funktionen und Kurzbefehle

Ergonomisch geformte Tasten mit Scherenmechanik für bequemes Tippen

Als Bluetooth-Version und kabelgebundenes Modell verfügbar

Bluetooth-Tastatur mit einer Akkulaufzeit von bis zu 80 Stunden lässt sich mit bis zu drei macOS- und iOS-Geräten koppeln; wiederaufladbar über USB-C-Anschluss

Maße beider Modelle: 43,2 x 11,9 x 1,0 Zentimeter (L x T x H)

Gewicht: Kabelgebundene Tastatur wiegt 476 Gramm und die Bluetooth-Tastatur 499 Gramm

Jeweils in Silber mit weißen Tasten und in Space Gray mit schwarzen Tasten erhältlich

ACHTUNG: Die Farben „Gold“ und „Roségold“ sind zwar auf Amazon (Affiliate-Link) verfügbar, aber diese weisen nur das amerikanische Tastenlayout QWERTY auf. Satechi verweist daher nochmals darauf, dass aktuell die deutsche Variante nur in Space Grau sowie Silber veröffentlicht wurde.

