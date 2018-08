01.08.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Samsung verkauft das Galaxy S9 weniger gut als gehofft und sieht sich nun gezwungen, das Note 9 früher auf den Markt zu bringen als geplant. Das neue Premium-Modell soll den Umsatz erhöhen. Die Vorstellung soll nun wenige Wochen vor Apples iPhone-Event stattfinden.

Samsung muss das Galaxy Note 9 wegen schlechter Verkäufe des S9 früher einführen als eigentlich gedacht. Das liegt daran, dass der Gewinn geschrumpft ist, den das koreanische Unternehmen erzielt. Xiaomi und Huawei setzen Samsung zusätzlich zu, so dass sich das Unternehmen schnell mit einem neuen Spitzengerät am Markt behaupten will.

Besonders ärgerlich für Samsung: Beim Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus hatten die Koreaner auf eine gute Kamera gesetzt, doch dann kam das Huawei P20 Pro und ließ die Konkurrenz hinter sich.

Dazu kommt, dass Apple im Herbst neue iPhones vorstellen wird - vermutlich das iPhone X Plus und das iPhone X 2 sowie das iPhone 9.

Deshalb wird das Galaxy Note 9 schon am 9. August 2018 präsentiert - ein geschickter Zug von Samsung. Wann die Geräte in den Handel kommen, ist aber sowohl bei Apple als auch bei Samsung nicht bekannt.

Über die Spezifikationen des Galaxy Note 9 ist noch nichts offizielles bekannt, doch es gibt ein Leak samt Unboxing-Video. Demnach wird das Gerät optisch dem Galaxy S9+ ähneln und mit einem Stylus ausgerüstet sein. Auch der Akku ist größer, wobei Samsung diesmal peinlich genau darauf bedacht sein wird, dass mit dem Stromspeicher alles in Ordnung ist. Das Smartphone soll ein 6,3 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.960 x 1.440 Pixeln bieten. Als SoC kommt der Exynos 9810 mit vier Exynos M3-Kernen bei 2,70 GHz und vier Cortex-A55-Kernen mit 1,80 GHz sowie eine Mali-G72 MP18 mit 572 MHz als GPU zum Einsatz, heißt es gerüchteweise. Dazu kommen 6 GByte Arbeitsspeicher und ein Festspeicher von 64 GByte. Die Kameras sollen 12 und 8 Megapixel große Fotos machen können. Der Akku soll laut einer Indiskretion der brasilianischen Zertifizierungsbehörde eine Kapazität von 4.000 mAh aufweisen.

