Wir sind ständig bemüht, Mac Life weiter zu verbessern. Das gilt für die Website MacLife.de ebenso wie für die Print-Magazine, Fachbücher, Apps und den Podcast. Entscheidungen dazu werden in Redaktionskonferenzen und Besprechungen gefällt. Immer wieder befragen wir dazu aber auch Sie, die Leser von Mac Life, dazu, was wir richtig machen und wo wir falsch liegen. Jetzt ist es wieder so weit und Sie haben die Chance, uns die Meinung zu sagen.