Robin ProLine: Die erste Türklingel mit HomeKit Secure Video

Türklingeln mit HomeKit-Support gibt es. Doch nun ist speziell die ProLine-Türklingel von Robin Telecom Development aus den Niederlanden mit integrierter Kamera noch einmal einen Schritt voraus.

ProLine Türklingel mit HomeKit Secure Video

Denn das Produkt kann nun auf Wunsch des Kunden alle Daten verschlüsselt auf Apples Server schicken, statt über diejenigen des niederländischen Anbieters.

Das Produkt gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen in normaler Größe oder als „Compact“-Ausführung etwas kleiner. Die ProLine Compact Reihe gibt es zudem in drei unterschiedlichen Farben.

Spezifikationen der ProLine-Türklingel

Das Produkt bietet eine 130-Grad-Weitwinkelkamera. Die wird hinter einer „Photochrome Kuppel“ versteckt, die bei direkter Sonneneinstrahlung trotzdem für ordentliche Aufnahmen sorgen soll. Das Videomaterial wird in HD aufgezeichnet.

Das Klingelschild funktioniert „elektronisch“. Per App kann man den Namen auf der Klingel jederzeit ändern. Im Innern steckt ein Relaiskontakt für eine externe Klingel. Die Stromversorgung erfolgt zudem über PoE.

