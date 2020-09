Reparaturen beim neuen iPad Air werden teurer

Das neue iPad Air 4 ist noch nicht erhältlich, erst ab Oktober soll es in den Handel kommen. Aber schon jetzt ist den ersten Apple-Fans etwas aufgefallen, was sicherlich wieder einmal für Ärger sorgen wird: Apple hat die Preise für die Reparaturleistung bei dem neuen iPad Air erhöht. Laut dem aktualisierten Support-Dokument, in dem Apple alles Wichtige zum Service und zur Reparatur des iPad zusammenfasst, wird eine Servicegebühr von 439,53 Euro genannt. Dieser Preis ist mit der reduzierte Mehrwertsteuer, du wirst also ab dem 1. Januar 2021 dann sogar 450,90 Euro zahlen müssen.



2 /2

Bei dem Vorgängermodell kostet das noch 410,29 Euro, beim iPad Air 2 berechnet Apple sogar nur 322,56 Euro. Der Preis-Unterschied bei den Reparaturen zwischen der zweiten und der vierten iPad Air-Generation beträgt also über 100 Euro. Der neue Preis gilt für alle Reparaturen, die von Apple selbst durchgeführt werden, und zwar sowohl für alle Reparatur- als auch für Austauschleistungen.

Apple hatte sich dabei schon viel Kritik bei der jüngsten Erhöhung der Servicegebühren für die Reparaturen Ende Juli anhören müssen.

Diese Servicegebühr wird fällig, wenn man ein defektes iPad außerhalb der Garantie reparieren möchte oder zum Beispiel ein zerbrochenes Display hat. Als Alternative bietet Apple weiterhin Reparaturen zum Preis von 49 Euro an, wenn man bei oder kurz nach dem Kauf seines iPads noch die Zusatzgarantie Apple Care+ abgeschlossen hat. Die Höhe der Selbstbeteiligung ist nicht angetastet worden, man zahlt weiterhin dann einmalig 49 Euro.

Produkthinweis Produkthinweis Echo Dot (3. Gen.), Anthrazit Stoff + Philips Hue Color LED-Lampe Doppelpack (E27), kompatibel mit Bluetooth und Zigbee (kein Hub erforderlich) 128,47 €