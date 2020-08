Keine Xbox-Spiele auf dem iPhone: Apple missbraucht abermals Marktstellung

Im vergangenen Jahr führte Microsoft umfangreiche Tests für xCloud durch. Während man zunächst Android-Nutzer einlud, gab man die Beta später auch für iOS-Geräte frei. Doch schon da gab es starke Einschränkungen. Wie Microsoft jetzt ankündigte, hat man die geschlossene Betaphase beendet und wird den Dienst ab dem 15. September in den Xbox Game Pass Ultimate integrieren – als öffentliche Beta. Obwohl xCloud während der geschlossenen Testphase für iPhone und iPad bereitstand, ist auf der offiziellen Sonderseite nichts mehr von den Apple-Geräten zu lesen:

Spiele deine Xbox-Favoriten auf dem Gerät deiner Wünsche Erhalte uneingeschränkten Zugriff auf über 100 großartige Spiele auf der Xbox-Konsole, dem Windows 10-PC und dem Android-Mobiltelefon oder -Tablet.

Probleme bereits während der Beta

Microsoft hat sich mit xCloud zum Ziel gesetzt, dass man alle Spiele überall spielen kann – natürlich auch auf dem iPhone und iPad. Mit iOS 13 führte Apple sogar offiziell die Unterstützung von PS4- und Xbox-Controllern ein. Allerdings verhindert eine App-Store-Klausel die gewünschte Umsetzung. Grundsätzlich ist das Cloudstreaming von Spielen erlaubt, wenn die Rechte oder exklusive Lizenzen an den Spielen beim Entwickler der App liegen. Aus diesem Grund konnten die iOS-Tester nur „Halo: The Master Chief Collection“ ausprobieren, während Android-Nutzer deutlich mehr Titel zur Verfügung hatten. Wie Microsoft gegenüber The Verge mitteilte, möchte man das Cloudgaming auf so viele Geräte wie möglich bringen, aber leider kann man derzeit nichts zur Zukunft auf den Apple-Plattformen sagen.

Jedoch ist Microsoft nicht das einzige Unternehmen, dass mit Apples App-Store-Richtlinien zu kämpfen hat. Beispielsweise wurde die Steam-Link-App mehrfach abgelehnt, bevor sie in dann doch noch in den App Store gelangen konnte. Epic-Games-CEO Tim Sweeney meldete ebenfalls, dass Apple den Epic Game Store nicht zulässt. Ähnlich verhält es sich auch bei Geforce Now, das nur auf dem Mac vertreten ist. Mit dem Druck durch große Unternehmen könnte Apple die entsprechende Richtlinie womöglich abändern – vor allem nachdem das Unternehmen im Fadenkreuz der US-Regierung wegen monopolistischen Verhalten ist.

