Prof. Dr. Norbert Frey ist Direktor der Klinik für Innere Medizin III in Kiel, mit den Schwerpunkten Kardiologie, Angiologie und internistische Intensiv-medizin. Mac Life sprach mit ihm über die EKG-Funktionen der Apple Watch 4. Im Interview zur Apple Watch 4 verrät Prof. Dr. Norbert Frey Mac Life, dass Ärzte durchaus ein Interesse an neugierigen und interessierten Patienten haben.

Wie beurteilen Sie die neue die EKG-Funktion der Apple Watch Series 4?

Ich empfinde die Apple Watch mit Elektrokardiogramm (EKG) als eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube, das ist die Zukunft: Die Patienten wollen ihre eigenen Daten – und das gilt eben auch für Gesundheitsdaten – zunehmend selbst erheben und verwalten. Und wir Ärzte wollen ja informierte Patienten.

Welche Aussagen lassen sich zur Gesundheit des Herzens mit einem EKG überhaupt treffen?

Mit dem EKG können Sie bestimmte Rhythmusstörungen entdecken, insbesondere das sogenannte Vorhofflimmern. Dabei handelt es sich um die häufigste Rhythmusstörung beim Menschen – und leider auch eine sehr gefährliche: Wenn der Vorhof nicht richtig pumpt, können Blutgerinnsel entstehen, welche ins Gehirn schwimmen und dort einen Schlaganfall auslösen können.

Das Vorhofflimmern tritt jedoch nur sporadisch auf – und wenn ein Patient zu seinem Hausarzt geht, weil er eine Rhythmusstörung vermutet, kann es sein, dass auf dem dort erstellten EKG nichts zu sehen ist. Wenn der Patient aber eine Uhr trägt, die regelmäßige Aufzeichnung macht, auf denen das Vorhofflimmern zu erkennen ist, dann ist das eine tolle Entwicklung.

Was erwidern Sie Kollegen, die volle Wartezimmer mit Patienten mit Fehldiagnosen durch ihre Apple Watch befürchten?

Die Voraussetzung, dass diese Entwicklung tatsächlich die Versorgung verbessert und den Patienten nützt, ist natürlich die Qualität der Aufzeichnung. Deswegen ist eine Zulassung auch so wichtig.

Es gibt viele Patienten, die einzelnes Herzstolpern verspüren und dann besorgt zum Kardiologen gehen. Es ist sehr hilfreich, wenn dieser dann anhand der gespeicherten EKG-Daten der Apple Watch sagen kann, dass es sich um etwas Harmloses handelt.

Kann denn der Nutzer denn selbst aus den EKG-Daten überhaupt irgendwelche Schlüsse ziehen?

Das ist aktuell noch schwierig. Ich glaube aber, es fehlt dazu nicht mehr viel, denn technisch dürfte so etwas möglich sein. Wenn wir in der Klinik ein EKG schreiben, dann gibt es bereits jetzt Auswertungsprogramme, die zumindest einen ersten Vorschlag offerieren. Natürlich schaut sich der Arzt immer noch mal das Ergebnis an, aber eine vorläufige Diagnose liefert das Programm bereits.

Wie stehen Sie dem Trend der persönlichen Vermessung gegenüber? Immer mehr Apps und Geräte bieten solche Funktionen.

Das kann man in zwei Richtungen diskutieren. Sie kennen vielleicht die Empfehlung, dass jeder pro Tag 10.000 Schritte gehen soll. Wenn nun am Smartphone nachvollziehbar zu sehen ist, dass man in der letzten Woche eher wenig gemacht hat, dann kann das eine Motivation sein. Andererseits gibt es Menschen, die sich sehr auf ihre Gesundheitsdaten fixieren und wirklich jede Körperfunktion messen möchten.

Grundsätzlich finde ich aber auch hier, dass es sich um eine positive Entwicklung handelt, weil sie tendenziell gesundheitsbewusstes Verhalten fördert.

Wie stehen Sie zum Thema Datenschutz in diesem Zusammenhang?

Aktuell beschäftigen sich viele mit der Frage, wo eigentlich die Gesundheitsdaten des Patienten in Zukunft liegen. Krankenkassen entwickeln entsprechende Apps und es gibt Firmen und Start-ups, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen.

Wenn ich mir zum Beispiel mein iPhone vorstelle, wäre es doch sehr reizvoll, wenn ich alle meine Daten an einem zentralen Ort hätte. Und ich entscheide dann selbst, welche der Daten ich an meinen Arzt weitergeben möchte. Der Patient sollte also selbst die Hoheit über seine Daten behalten.

