10.02.2019 - 10:37 Uhr Geschrieben von Mac Life

Spotify bietet seit längerem Podcasts an. (Bild: Spotify, Montage)

Neue Highlights aus der Podcast-Welt. Wir präsentieren Ihnen dieses Mal die Podcasts „Plan W“, „Viele Wege führen nach Om“ und „Meditation, Coaching & Life“. Darüber hinaus stellen wir uns die Frage, wie es um die Zukunft von Podcasts in Zeiten von Spotify und Co. bestellt ist.

Die Zukunft der Podcasts in Zeiten von Spotify und Co.

In der jüngsten Vergangenheit ist immer klarer geworden, dass Podcasts als Medium funktionieren. Und zwar gut. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Nicht umsonst steigen immer mehr „klassische“ Medien ein. Nicht umsonst sind inzwischen Spotify, Deezer und Co. mehr als interessiert an Podcast-Inhalten. Gefährlich wird es, wenn diese Dienste zu Käfigen verkommen. Plattformen sagt man heute dazu. Denn genau so wie es ein fataler Holzweg für Verlage und Blogger gleichermaßen war, sich voll auf die wundersamen Kräfte von Facebook zu verlassen, wäre es gerade zu dämlich, sich voll auf Spotify und Co. zu stützen. Denn diese Dienste sind in Wahrheit keine Partner, man hängt schnell anderen Tropf und guckt in die Röhre, wenn sich die Konditionen einseitig ändern. Spotify als Podcast-Beiboot ist nicht verwerflich. Im Gegenteil. Aber es ist kein Geschäftsmodell.

Plan W – Das Frauenwirtschaftsmagazin der Süddeutschen Zeitung

Plan W (Bild: Süddeutsche Zeitung)

2018 ist das Jahr in dem viele etablierte (Print-)Medien den Weg in die Podcast-Szene gefunden haben. Die Süddeutsche Zeitung ist eine von ihnen und bietet gleich einen ganzen Blumenstrauß von Audiosendungen zum zeitsouveränen Hören an. Eine davon wollen wir Ihnen in diesem Monat ganz besonders ans Herz legen: Plan W. Der Claim der Sendung lautet „Hören, wie sich die Wirtschaft verändert!" Hörbar macht diese Veränderung Susanne Klinger, die alle vierzehn Tage einer Frage aus dem Wirtschaftsleben nachgeht und sich dabei mit interessanten Frauen aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft trifft. Sie sprechen etwa darüber, wie es dazu kaum, dass aus dem stark von Frauen besetztem Bereich IT eine Männerdomäne wurde und wie man es schaffen kann, wieder mehr Frauen für Digitalberufe zu begeistern.

Die Themen sind in jeder Episode sehr konkret gewählt: Gefühle am Arbeitsplatz, der Gender Pay Gap, Altersarmut, Sexismus, … Der Podcast ist durch und durch weiblich, trotzdem – oder vielleicht besser: gerade deshalb – auch für die männliche Hörerschaft interessant. In ruhiger Atmosphäre und auf sachliche Art und Weise werden Themen besprochen, die letztlich gesamtgesellschaftliche Relevanz haben und gesamtgesellschaftlich gelöst werden müssen, um als Gesellschaft insgesamt voranzukommen. Manchem Mann wird es helfen und ganz neue Horizonte eröffnen, die weibliche Sicht auf Dinge kennenzulernen.

Fazit: Plan W ergänzt als Podcast perfekt das gleichnamige Printmagazin und liefert einen wichtigen Beitrag zur leider immer noch nicht gelösten Diskussion um die Berufssiutation vieler Frauen.

Viele Wege führen nach Om

Viele Wege führen nach Om (Bild: Heep, Streberg)

In dem schon 2013 gestarteten Podcast sprechen Roland Heep und Gerry Streberg über die großen Fragen. Wie unterscheiden sich beispielsweise Fake News von echten Nachrichten? Da die beiden selbst oft genug keine Antwort haben, laden sie sich Gäste ein.

Meditation, Coaching & Life

Meditation, Coaching & Life (Bild: Michael „Curse“ Kurth)

Michael Kurth kennt man eher unter seinem Rapper-Pseudonym „Curse“. Er ist aber auch Buddhist und ausgebildeter systemischer Coach. Als solcher spricht er über die Dinge des Lebens, die ihn bewegen und bereichern und will damit inspirieren.

